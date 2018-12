Metal – Fach  na targach rolniczych w Nadarzynie

Centralne Targi Rolnicze w podwarszawskim Nadarzynie przeszły już do historii. Po raz drugi firmy z szeroko pojętej branży rolnej, przez trzy dni prezentowały swoje oferty. W tak zacnym gronie nie mogło zabraknąć sokólskiego Metal – Fachu.

Metal – Fach do targów w Nadarzynie przygotowywało się bardzo długo i skrupulatnie. Między innymi dlatego stoisko wypełnione maszynami rolniczymi z charakterystycznym czerwono – białym logo cieszyło się wielkim zainteresowaniem zwiedzających.

– Podczas targów prezentowaliśmy pełną ofertę naszej firmy, jednak skupiając się głównie na grupie maszyn uprawowych. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się przyczepy naszej produkcji jak również rozrzutniki obornika. Była to doskonała okazja, aby pozyskać nowe kontakty, a co za tym idzie również kolejnych, zadowolonych klientów – mówi Joanna Jatkowska, przedstawicielka Metal – Fachu.

Co ciekawe rozrzutnik obornika Falcon N276 został wyróżniony przez organizatorów imprezy. – Otrzymaliśmy medal Centralnych Targów Rolniczych i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. To świadczy tylko o tym, że produkty naszej marki są rozpoznawalne i doceniane przez naszych klientów. Bardzo im za to dziękujemy – dodała Joanna Jatkowska.

Kolejną ciekawostką był fakt, że przez trzy dni na stoisku sokólskiego przedsiębiorstwa na klientów czekał bolid skonstruowany przez studentów Politechniki Białostockiej. Sponsorem tego projektu był właśnie Metal-Fach.

Źródło: Metal – Fach