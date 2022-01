Mefentriflukonazol – nowa substancja czynna do ochrony rzepaku

REVYVIT to nowy fungicyd o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Zawiera nową substancję czynną mefentriflukonazol z grupy triazoli.

Jest to triazol nowej generacji. W strukturze jego cząsteczki grupa triazolowa jest związana poprzez elastyczną grupę izopropanolową. Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące.

Cząsteczka mefentriflukonazolu tworzy strukturę wiążącą, tzw. hakową i wczepia się w enzym, łączy się z enzymem patogena – nawet 100 razy silniej niż inne znane do tej pory na rynku fungicydy triazolowe. Środek ten można stosować niezależnie od warunków pogodowych. Mefentriflukonazol szybko się wchłania i działa w niskich temperaturach – nawet od 5 st. C. Poza tym jest odporny na zmywanie przez deszcz. Dodatkowo w porównaniu z innymi triazolami wykazuje długie działanie w roślinie – nawet do czterech tygodni.

REVYVIT PRZEZNACZONY JEST DO WALKI ZE SPRAWCAMI CHORÓB GRZYBOWYCH W RZEPAKU OZIMYM, TAKICH JAK:

Sucha zgnilizna kapustnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, zgodnie z sygnalizacją, jesienią, od fazy trzech do fazy ośmiu liści rzepaku (BBCH 13-18). Środek w tym terminie może być zastosowany również w dawce dzielonej: 2 x 0,75 l/ha w odstępie 7-14 dni pomiędzy zabiegami.

Liczba zabiegów: 1 (2 – przy zastosowana środka w układzie dawki dzielonej)

Sucha zgnilizna kapustnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, zgodnie z sygnalizacją, wiosną, od fazy początku wzrostu pędu głównego do fazy, gdy widoczne są pojedyncze, nadal zamknięte pąki kwiatowe (główny kwiatostan) (BBCH 31-55).

Liczba zabiegów: 1

Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych (średni poziom zwalczania)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do fazy, gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 57-75).

Liczba zabiegów: 1

REVYVIT MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH, TAKICH JAK RZEPAK JARY I SŁONECZNIK:

RZEPAK JARY

Sucha zgnilizna kapustnych

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy trzeciego liścia do fazy ośmiu liści rzepaku (BBCH 13-18). Środek w tym terminie może być zastosowany również w dawce dzielonej: 2 x 0,75 l/ha w odstępie 7-14 dni pomiędzy zabiegami.

Liczba zabiegów: 1 (2 – przy zastosowana środka w układzie dawki dzielonej)

Sucha zgnilizna kapustnych

Zlecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu pędu głównego do fazy, gdy widoczne są pojedyncze, nadal zamknięte pąki kwiatowe (główny kwiatostan) (BBCH 31-55).

Liczba zabiegów: 1

Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych (średni poziom zwalczania)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do fazy, gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 57-75).

Liczba zabiegów: 1

SŁONECZNIK

Plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy końca kwitnienia, gdy większość kwiatów przekwitła, a brzeżne kwiaty zasychają i opadają (BBCH 31-69). Pierwszy zabieg wykonać do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 59), natomiast drugi zabieg w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Źródło: akademiarzepaku.pl