Mazurskie Agro Show 2019 już za nami

W dniach 9-10.02 br. w halach na terenie EXPO MAZURY odbyła się piąta już edycja Mazurskich Agro Show Ostróda. Impreza ta była organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Niemal od samego początku organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję. Już w pierwszych godzinach po otwarciu, parkingi mocno się zapełniły. Zauważyć można było rejestracje nie tylko z województwa warmińsko–mazurskiego i ościennych powiatów, lecz Perłę Mazur znad Jeziora Drwęckiego odwiedziła spora rzesza gospodarzy z zachodniego Pomorza jak również centralnej Polski. Zauważyć należy, że w tym roku Mazurskie Agro Show zostało oddzielone od wystawy hodowlanej „Zagroda”, jednak decyzja o oddzieleniu od siebie obu imprez nie wpłynęła negatywnie na zainteresowanie targami. W pierwszym dniu targów tj. 9.02 imprezę uświetnił swoja obecnością minister rolnictwa i rozwoju wsi – Pan Krzysztof Ardanowski. W tym też dniu miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Pana ministra, gdzie rzecz jasna wypowiadał się na istotne tematy dla branży.

Przemierzając hale wystawowe można było spotkać przede wszystkim stoiska firm będących dystrybutorami sprzętu rolniczego. Nie zabrakło czołowych lokalnych dealerów oraz firm, których zasięg jest ogólnokrajowy jak np. Korbanek sp. z o.o.. Na stoiskach dostępni byli przedstawiciele dealerów oraz samych producentów, gotowi udzielać wszelkich informacji dotyczących produktów. Pozostając w tematyce maszyn to pomimo braku swego rodzaju przełomowych nowości, widzieliśmy pośród prezentowanego sprzętu dużo elementów bardzo zaawansowanych elektronicznieW tej tematyce prym wiodły rozsiewacze nawozów np. Rauch i Amazone oraz opryskiwacze, np. rodzimy Krukowiak z systemem SeleTRON.

Jednym z ciekawych i bardzo już popularnych rozwiązań dla siewu nawozów jest wysiew graniczny, pozwalający usprawnić racjonalne wydatkowanie nawozów oraz zapobiegać nakładaniu się zabiegów na sąsiadujących ze sobą polach. Pomimo rosnącego z roku na rok zainteresowania wystawców, zauważyć można było zdecydowaną przewagę reprezentacji marek importowanych. Dało się odczuć, że maszyny rodzimych producentów są w Ostródzie mniejszością.

Termin, w jakim odbywają się Mazurskie Agro Show nie jest przypadkowy. Po pierwsze jest to okres gdzie po prostu rolnicy mają trochę więcej wolnego, ale co ważniejsze jest to czas gdzie można już na poważnie przemyśleć ewentualne przyszłe inwestycje. Na targach w Ostródzie oprócz maszyn i ciągników spotkać można było stoiska o tematyce kompleksowo związanej z branżą rolniczą. Spotykaliśmy producentów nawozów oraz środków ochrony roślin. Na targach byli również obecni producenci materiałów siewnych, dodatków paszowych jak również dostawcy rozwiązań technologicznych dla przechowalnictwa i kontroli zoohigienicznej pomieszczeń inwentarskich. Byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi służący poradą da zainteresowanych. Wystawcy nie zapomnieli także o najmłodszych adeptach rolniczego fachu. Oprócz przemierzających tu i ówdzie ślicznych hostess częstujących gości słodyczami, znalazło się kilka stoisk z kubkami, koszulkami itp.. Rzecz jasna oferta taka nie była skierowana wyłącznie do najmłodszych, jednak to oni czerpali najwięcej frajdy z zakupów pamiątki w barwach ulubionej marki ciągnika.

Odbywające się już od pięciu lat Mazurskie Agro Show Ostróda, na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych krajowych imprez branżowych. Organizatorzy plakatami zapraszali już na kolejne imprezy przez nich organizowane tj. ZIELONE AGRO SHOW (Ułęż, 25.05.19r.), AGRO SHOW (Bednary, 19-22.09.19r.) oraz Targi rolne ZAGRODA (Ostróda, 26-27.10.19r.). Jak można było zauważyć, niesłabnące zainteresowanie takimi wydarzeniami pokazuje nam obraz coraz bardziej świadomego rolnika, zorientowanego na rozwój własnej działalności.

Autor: Józef Woś