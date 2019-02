Mazurskie Agro Show 2018

W dniach 10-11 lutego w Expo Mazury w Ostródzie miała miejsce wystawa maszyn rolniczych Mazurskie Agro Show (organizator – Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych) połączona z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych (organizator -Expo Mazury S.A. we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz branżowymi organizacjami rolników).

Oba wydarzenia wystawiennicze zgromadziły w halach targowych 41 336 odwiedzających.

Pierwszego dnia wystawy imprezę odwiedził minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Minister spędził w Ostródzie intensywny dzień: najpierw spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Po konferencji w udziałem ministra odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Następnie zwiedził ekspozycję. Na koniec rozmawiał z rolnikami podczas spotkania otwartego, dotyczącego przede wszystkim polityki rządu dotyczącej rolnictwa. Na spotkaniu minister zaprezentował główne priorytety i kierunki rozwoju rolnictwa w naszym kraju.

– Mazurskie AGRO SHOW to bardzo udana impreza. Cieszy nas, że z roku na rok się rozwija. Dzięki niej, tak jak w poprzednich latach rolnicy z tego regionu mogli jeszcze przed sezonem zapoznać się z bogatymi ofertami krajowych i zagranicznych producentów maszyn i urządzeń rolniczych i bezpośrednio spotkać z ich dystrybutorami na tym terenie. Wierzymy, że cześć rozmów zakończy się udanymi transakcjami co na pewno będzie z korzyścią dla przedsiębiorców jaki i dla rolników. Na koniec dodam, że wystawa odbywać się będzie w Ostródzie przez najbliższe kilka lat, tym samy chciałbym zdementować nieprawdziwe informacje, jakie docierają również do nas, jakoby tegoroczna edycja była ostatnią czy przedostatnią. Wystawa przyjęła się znakomicie w regionie i chcemy, by zadomowiła się tu na długie lata – mówi Michał Spaczyński, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Źródło: PIGMiUR