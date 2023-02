Matif: Wzrostów cen zbóż ciąg dalszy. Pszenica najdroższa od miesiąca

We wtorek wzrosty cen zbóż i rzepaku na paryskiej giełdzie Matif były kontynuowane. W ciągu trzech dni cena pszenicy wzrosła o 10 euro za tonę osiągając cenę 293,75 EUR/t, co jest najwyższą wartością od miesiąca.

Tylko wczoraj pszenica zdrożała o 5,25 EUR/t zawdzięczając wzrost słabnącemu kursowi euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Wczoraj euro kosztowało 1,07 USD. Z kolei za oceanem kontrakty z wcześniejszymi datami dostaw nieco staniały, zaś z późniejszymi nieco wzrosły.

Dziś wieczorem opublikowany zostanie raport USDA, jednak handlowcy nie spodziewają się większych zmian co do globalnych zapasów pszenicy. W styczniu oszacowano je na 268,39 mln ton, zaś obecnie spodziewana wartość to 268,56 mln ton.

Algieria dokonała wczoraj zakupu z dostawą w kwietniu z ceną CIF (z ubezpieczeniem i frachtem) na poziomie ok. 330 EUR/t. Prawdopodobnie pochodziła ona nie tylko z Rosji. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być kończąca się w marcu umowa zbożowa; wobec niepewności co do jej przedłużenia przez pewien czas są szansę na lepszy popyt na europejską pszenicę.

Kukurydza zdrożała podobnie jak pszenica o 5,25 EUR/t osiągając cenę 285,5 EUR/t, co jest poziomem najwyższym od 9 stycznia. Handlowcy spodziewają się nieznacznego zmniejszenia szacunków globalnych zapasów z 296,42 do 294,71 mln ton, na co największy wpływ ma przebieg pogody w Argentynie.

Rzepak zdrożał wczoraj o 3,75 EUR/t do 553,5 EUR/t. Cena rzepaku przekroczyła 550 EUR/t po raz pierwszy od 18 stycznia.