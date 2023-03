Matif: W środę spadków cen zbóż ciąg dalszy

Końca spadków notowań zbóż i oleistych nie widać. Wczoraj znów mieliśmy do czynienia ze spadkami zarówno na paryskim Matifie jak i na Chicago Boards of Trade. Cena pszenicy w Paryżu spadłą do poziomu sprzed wojny.

Cena pszenicy spadła wczoraj o 4 euro za tonę do 265,75 EUR/t, zatem cena wróciła do poziomu sprzed wojny; ostatnio tak niską notowano 22 lutego 2022 roku. Wczoraj opublikowany został raport WASDE na temat zapasów końcowych pszenicy.

– W porównaniu z lutym ilość zmniejszyła się o 2,14 mln t do 267,2 mln t. Główną przyczyną była zaskakująco silna korekta początkowych zapasów, które eksperci z Departamentu Rolnictwa USA obniżyli o 5,25 mln ton do 271,45 mln ton – informuje serwis Kaack.

Jednak nawet ta wiadomość nie była w stanie wpłynąć na podwyżki cen pszenicy wobec informacji na temat planowanych rozmów dotyczących przedłużenia umowy zbożowej oraz poprawiających się warunków pogodowych w Europie i USA. Za oceanem cena pszenicy spadła wczoraj o 10,25 centów za buszel do 674,5 ct/bu (235 EUR/t). To najniższa cena od 18 miesięcy.

Z kolei prognoza dotycząca zapasów kukurydzy została zwiększona, co spowodowało spadek cen na Matifie o 3,5 EUR/t do 262 EUR/t, zaś w USA o 8,75 ct/bu do 625,5 ct/bu (234 EUR/t).

USDA obniżył prognozę zbiorów soi dla Argentyny o 8 mln ton do 33 mln ton, jednak strata jest rekompensowana przez niższą konsumpcję światową. Notowania soi w Chicago delikatnie wzrosły, jednak cena rzepaku na Matif spadła, tym razem o 6,25 EUR/t do 513,25 EUR/t.