Matif: W piątek zdrożały pszenica i rzepak. Kukurydza z nowych zbiorów droższa od starego ziarna

Piątek upłynął pod znakiem wzrostu cen pszenicy i rzepaku na paryskim Matifie. Spadły ceny kukurydzy, ale tylko z zeszłorocznych zbiorów, bo kontrakty na nowe zbiory zyskiwały na wartości.

Cena pszenicy w kontraktach na wrzesień wzrosła o 0,66 proc. do 416,5 euro za tonę, z kolei cena rzepaku w kontraktach na sierpień poszła do góry o 2,59 proc. do poziomu 870,5 EUR/t.

Ciekawie przedstawia się sytuacja w przypadku kukurydzy. Wczoraj wartość kontraktów na “stare” ziarno spadała; umowy z dostawą na czerwiec o 0,89 proc. (360,25 EUR/t), zaś z dostawą na sierpień o 0,41 proc. do 363,25 EUR/t. Zyskiwały na wartości za to kontrakty na nowe zbiory; z dostawą na listopad o 0,84 proc. do 361,75 EUR/t, zatem kontrakty listopadowe prześcignęły wartością kontrakty czerwcowe.