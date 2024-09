Matif: rzepak kontynuuje wzrosty. Jest nadzieja dla cen pszenicy

Po poniedziałkowej podwyżce o ponad 12 EUR/t we wtorek ceny rzepaku znów rosły, zbliżając się do poziomu najwyższego od dwóch miesięcy. Cena pszenicy wczoraj lekko spadła, a kukurydzy bardzo nieznacznie wzrosła.

Cena rzepaku znów w górę

Cena rzepaku wzrosła wczoraj w kontrakcie listopadowym o 4,5 EUR/t do 479,5 EUR/t, zaś cena soi w Chicago o 3 ct/bu do 1042,25 ct/bu. Pobudzająco zadziałały informacje o opadach utrudniających zbiory w USA i wieści z Chin; tamtejszy Rząd planuje obniżyć stopy procentowe i wesprzeć sektor nieruchomości, co powinno pozytywnie wpłynąć na ożywienie gospodarcze.

Susza na Ukrainie utrudnia wschody rzepakowi, w regionach centralnych powodując wręcz obumieranie roślin. Nie bez znaczenia są też rosnące notowania ropy naftowej.

Nadzieja na wzrosty cen pszenicy

Cena pszenicy spadła wczoraj o 1,5 EUR/t do 218,75 EUR/t na Matifie i o 4,5 ct/bu do 578 ct/bu. Zabrakło wiadomości, które napędziłyby wzrost, ponadto umacniające się euro zadziałało prospadkowo.

– Obecnie na rynku światowym brakuje popytu na pszenicę zachodnioeuropejską. Rosja i Ukraina w dalszym ciągu eksportują duże ilości, jednak ze względu na mniejsze zbiory nie będą w stanie utrzymać tego wolumenu przez cały rok gospodarczy. Może to zwiększyć szanse unijnej pszenicy na rynku światowym od początku przyszłego roku. Nadzieja ta znajduje również odzwierciedlenie w cenach Euronext, ponieważ marcowa kontrakty futures są notowane ze stosunkowo wysoką premią wynoszącą 10 EUR w porównaniu z grudniem – informuje serwis Kaack.

Wg danych Komisji Europejskiej do 22 września Wspólnota wyeksportowała 5,86 mln ton zbóż w porównaniu do 7,67 mln ton w analogicznym okresie 2023 roku, jednak należy zaznaczyć, że dane z Francji, Bułgarii i Irlandii są niekompletne.

Kukurydza nieznacznie w górę

Cena kukurydzy wzrosła, jednak zaledwie o 0,25 EUR/t do 206,25 EUR/t. Nieznaczny spadek zanotowano w USA. Notowania kukurydzy są wspierane przez słabe zbiory w południowo-wschodniej części Starego Kontynentu, choć te uzupełniane są importem. Według danych KE od początku sezonu do 22 września zaimportowano 4,72 mln ton wobec 4,23 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Kaack