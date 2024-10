Matif: Rynek pszenicy szuka kierunku, a rzepak bije kolejne rekordy cenowe

Wczorajszy handel w przypadku pszenicy zakończył się mieszanie i rynek cały czas nie może wybrać dominującego kierunku. Zupełnie inaczej jest w przypadku rzepaku, którego ceny są najwyższe od marca ubiegłego roku.

We wtorek handel pszenicą na giełdzie Matif zakończył się mieszanie. Najpopularniejszy kontrakt grudniowy spadł o 0,75 EUR do 223,50 EUR/t, ale późniejsze kontrakty nieznacznie wzrosły. W przypadku amerykańskich giełd kontrakty zakończyły sesję na plusie i kontrakt grudniowy na pszenicę na giełdzie CBoT odnotował zysk w wysokości 3,75 centów rosnąc do 576 centów/buszel .

Rynek pszenicy w dalszym ciągu szuka jasnego kierunku. Ceny wspiera dobry popyt eksportowy w USA oraz rosnące ceny w rosyjskich portach eksportowych. Choć różnica cenowa między pszenicą rosyjską a zachodnioeuropejską znacznie się zmniejszyła, Rosja pozostaje tańsza na większości rynków, co ogranicza popyt eksportowy w UE. W USA rosnące ceny kukurydzy miały wpływ na wtorkowy handel pszenicą. Z drugiej strony, niedawne opady deszczu w Rosji i USA mają negatywny wpływ na ceny. Siewy opóźniają się także w Europie Zachodniej, gdzie w niektórych regionach Francji, Anglii i Niemiec jest bardzo mokro. Po stratach z ostatnich dni, ceny na Matife mogły osiągnąć najniższy poziom. W średnim okresie spadająca podaż z Rosji i Ukrainy oraz trudne warunki siewu w wielu ważnych regionach upraw wskazują na ożywienie cen pszenicy.

Amerykańskie wybory wpływają na rynek oleistych

W obawie, że Donald Trump ponownie zostanie prezydentem, Chiny kupują duże ilości soi z USA, a rzepak w Paryżu i w Winnipeg korzystają na rosnących cenach soi.

Rzepak kontynuuje wzrosty na Matif, gdzie listopadowy kontrakt terminowy wzrósł o 7 EUR do 511,50 EUR/t, co jest najwyższą ceną zamknięcia od 8 marca 2023 r. Najpopularniejsze, lutowe kontrakty terminowe odnotowały czwarty dzienny wzrost z rzędu i zamknęły się zyskiem o 5,75 EUR przy cenie 514,50 EUR/t. Na CBoT listopadowy kontrakt na soję wzrósł o 10,75 centa na zamknięcie sesji.

Rosnące ceny soi i olejów roślinnych dodały paliwa wtorkowym wzrostom rzepaku na giełdzie Matif, a kanadyjski rzepak odnotował piąty z rzędu dzienny wzrost na giełdzie ICE , zapewniając dodatkowy wiatr w plecy w Paryżu. W amerykańskich portach eksportowych premie za soję wzrosły do ​​najwyższego poziomu od 14 miesięcy. Na popyt wpływają obecnie wybory w USA. Ponieważ istnieje ryzyko wojny handlowej z Chinami w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa , podejmowane są próby wysłania jak największej ilości towarów.

źródło: Kaack