Matif: Ruchy cenowe na rynku zbóż wskazują na przedłużenie umowy zbożowej

Wczoraj, w poniedziałek, ceny pszenicy i kukurydzy pozostały niemal bez zmian; w pierwszym przypadku był to spadek o 0,5 EUR/t do 294,5 EUR/t, zaś w drugim o 0,25 EUR/t do 294,75 EUR/t. Trwający ostatnio trend boczny wskazuje na oczekiwania przedłużenia umowy zbożowej przez uczestników rynku.

Z ciekawszych informacji jeśli chodzi o pszenicę warto odnotować raport firmy Mars, w którym stan ozimin po zimie oceniono na dobry, jednak Włochy i Hiszpania stają się coraz bardziej zagrożone suszą. Podobny problem istnieje w Afryce Północnej; w Tunezji, Algierii i Maroku. Deficyt opadów to również problem Turcji.

Impulsów do zmian cen brakuje także w przypadku kukurydzy; w przyszłym tygodniu mają pojawić się dane na temat areału tej uprawy w USA. Coraz szybciej postępuje siew kukurydzy w Brazylii, jednak tempo jest nadal niższe niż w zeszłym roku.

W przypadku rzepaku po wzrostach cen doszło do realizacji zysków, i jego cena spadła wczoraj o 7 EUR/t do 557,5 EUR/t.

W Chicago z powodu Dnia Prezydenta giełda wczoraj nie funkcjonowała, jednak dzisiaj od rana panuje tam trend wzrostowy.