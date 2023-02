Matif: Pszenica znów oddala się od bariery 300 EUR/t. Spada też cena kukurydzy, ale rośnie rzepaku

Czwartek przyniósł mieszane notowania na paryskim Matifie. Pszenicy do bariery 300 EUR/t zabrakło we wtorek niecałego euro, jednak środowe i czwartkowe spadki skutecznie ją od tej wartości oddaliły.

Cena pszenicy spadła wczoraj o 2,75 EUR/t do 293,75 EUR/t. Za główny powód spadku cen serwis Kaack wskazuje na rosnące prognozy rosyjskiego eksportu, które opiewają obecnie na 44,2 mln ton, co z kolei spowodowane jest spadającą ceną rubla, wysokimi zapasami i dobrym popytem. Zeszłotygodniowy eksport USA zamknął się na relatywnie dobrym poziomie 210 tys. ton. Amerykanie od początku sezonu wyeksportowali już 13 mln ton – 61 proc. prognozowanego przez USDA amerykańskiego eksportu.

Kukurydza staniała o 3 EUR/t do 294 EUR/t. Spadkom po obu stronach Atlantyku sprzyjały opady deszczu w Argentynie. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje spadek globalnej produkcji kukurydzy o 8 mln ton do 1,153 mld ton, czyli wartości bardzo podobnej do przewidywanej przez USDA.

Rzepak zdrożał wczoraj o 3 EUR/t do 553,25 EUR/t. Spadają prognozy produkcji soi w Brazylii, a stan upraw w Argentynie nie wygląda najlepiej. IGC obniżyła swoją prognozę światowej produkcji soi o 7 milionów ton do 378 milionów ton. USDA oszacowało ostatnio 383 mln ton.

