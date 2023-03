Matif: Pszenica z ceną 269,75 euro za tonę najtańsza od ponad roku

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie zakończyła się spadkami zarówno dla pszenicy jak i dla rzepaku i kukurydzy. Cena pierwszej spadła o 2,5 EUR/t spadając tym samym poniżej 270 EUR/t. To pierwsza taka sytuacja od ponad roku.

Dzisiaj w Kijowie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić kwestię przedłużenia umowy zbożowej. Ukraińcy chcą przedłużenia jej o rok, nie tak jak dotychczas – o 120 dni. Chcą także uruchomienia portu w Mikołajowie. Z kolei Rosjanie chcą zniesienia zachodnich sankcji wpływających na eksport produktów rolnych i nawozów.

Za oceanem niewielka podwyżka – cena pszenicy w kontraktach na maj wzrosła o 1,75 centa za buszel do 698 ct/bu (243 EUR/t).

Cena rzepaku wyraźnie spada drugi dzień z rzędu; wczoraj o 10,25 EUR/t do 519,5 EUR/t. To oznacza spadek o 19 EUR/t w ciągu dwóch dni. Jest to wynik przede wszystkim słabnących notowań soi i oleju palmowego. Import rzepaku do UE obecnie wynosi 5,67 mln ton, czyli o 60 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Cena kukurydzy w kontraktach na czerwiec spadła o 1,5 EUR/t do 265,5 EUR/t.