MATIF: Pszenica tanieje, cena rzepaku stabilizuje się na bardzo wysokim poziomie

Pszenica w kontraktach marcowych tanieje w oczekiwaniu na raport amerykańskiego resortu rolnictwa dotyczący globalnej produkcji tego zboża, bowiem zdaniem analityków będzie ona wyższa od zakładanej. Cena rzepaku w Paryżu niemal stanęła w miejscu, podobnie jak ceny ropy, które spadły tylko nieznacznie.

– Perspektywa rekordowych, czyli większych niż oczekiwał USDA w listopadzie, australijskich zbiorów wywiera presję na ceny. Pod koniec listopada rząd australijski zrewidował swoje szacunki dotyczące krajowej produkcji do 34,4 mln ton (+5,5 proc. w porównaniu z prognozą we wrześniu). Giełda Rosario opublikowała raport, w którym podnosi produkcję pszenicy w Argentynie z 20,4 do 22,1 mln ton. Szykuje się też korekta w górę zbiorów w Rosji. Według oficjalnych danych płynących z Rosji tamtejsze zbiory pszenicy sięgnęły 79 mln ton. Dla przypomnienia, listopadowa prognoza USDA pokazywała zbiory pszenicy w 2021/22: Australia – 31,5 mln ton, Argentyna – 20 mln ton i Rosja – 74,5 mln ton – informuje serwis e-WGT.

Rzepak skończył środową sesję na cenie 710 EUR/t, jednak w trakcie trwania sesji jego cena “dobiła” do aż 723,25 EUR/t, co stanowi historyczne maksimum.

Ropa taniała w środę, jednak tylko nieznacznie; ropa brent o 0,78 proc., zaś ropa WTI o 0,83 proc. Wyższe spadki można było obserwować w czwartek; ceny spadły na zamknięciu sesji o odpowiednio 1,85 i 1,96 proc.