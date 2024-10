Matif: Pszenica rozpoczyna tydzień od spadków, ale rzepak kontynuuje wzrosty

Wczorajsze notowania na paryskim Matif nie zakończyły się pomyślnie w przypadku pszenicy, której ceny osiągnęły najniższy poziom od 30 września. Dużo lepiej radziły sobie kontrakty terminowe na rzepak, które zyskiwały m.in. dzięki rosnącym cenom ropy i oleju palmowego.

Grudniowy kontrakt na pszenicę na Matif stracił w poniedziałek 2,25 EUR spadając do 224,25 EUR/t, najniższego poziomu od 30 września. Na CBOT z kolei grudniowy kontrakt spadł o 0,5 centa do 572,25 centów/buszel.

Ciekawa sytuacja w Rosji

Pszenica rozpoczęła tydzień słabo, ale późniejsze kontrakty na Matif spadły jedynie minimalnie lub zakończyły się bez zmian. Handlowcy pozostają niepewni, jak niedawne rosyjskie środki wsparcia cen wpłyną na działalność eksportową. W ostatnich latach Kreml zawsze krytykował niskie ceny eksportowe pszenicy.

Jednak na rynku nie wprowadzono jeszcze nieoficjalnych niższych limitów. Zagmatwana sytuacja początkowo spowodowała, że ​​importerzy czekali na dalszy rozwój sytuacji, co jeszcze bardziej utrudnia ocenę.

W krótkim okresie tempo eksportu pozostanie wysokie ze względu na realizację istniejących kontraktów. SovEcon podniósł w poniedziałek swoją poprzednią prognozę eksportu rosyjskiej pszenicy w październiku o 100 tys. ton do 4,8 mln ton. To mniej niż 5,1 mln ton we wrześniu, ale więcej niż 4,6 mln ton w październiku 2023 r.

Rzepakowi pomaga otoczenie rynkowe

Rzepak rozpoczął tydzień od zysków na Matif, gdzie najczęściej handlowany lutowy kontrakt zamknął się zyskiem w wysokości 3 EUR przy cenie 508,75 EUR/t. Zyskiwała również soja na CBoT, której cena wzrosła o 11 centów do 981 centów/buszel.

W poniedziałek rzepak skorzystał na solidnym otoczeniu rynkowym i osiągnął najwyższy poziom od początku lipca. Oprócz cen soi w Chicago, wzrosły także ceny rzepaku w Kanadzie, oleju palmowego w Malezji i międzynarodowe ceny ropy naftowej.

Czynnikiem wspierającym rynek rzepaku jest obecnie spór handlowy pomiędzy Kanadą a Chinami . Chińscy klienci również najwyraźniej woleli kupować rzepak kanadyjski ze względu na obawę przed wzrostem ceł importowych. Dzięki wysokim wskaźnikom zbiorów w Kanadzie dostępna jest wystarczająca ilość produktu, aby zaspokoić potrzeby rynku chińskiego. Nie jest jednak jasne, czy Chiny w ogóle wprowadzą cła lub ograniczenia, kiedy mogą podjąć środki i czy będzie to miało wpływ na rzepak, olej i śrutę.

Malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy zamknęły się w poniedziałek wzrostowo, odrabiając straty po dwóch spadkowych sesjach. Ceny oleju palmowego reagują po weekendzie na lepsze szacunki eksportu i oczekiwania na sezonowo słabszą produkcję w nadchodzących tygodniach. Dodatkowo ceny ropy naftowej i benzyny odnotowały w poniedziałek umiarkowane wzrosty.

źródło: Kaack