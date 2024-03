Matif: Pszenica poniżej 190 EUR/t. Rosja nadal obniża ceny

Podczas wczorajszych notowań pszenica przebiła kolejne minima, a i na pozostałych rynkach jest niewiele lepiej. Tylko rzepak cały czas nieznacznie rośnie.

Rynki pszenicy w Chicago i Paryżu spadły w środę ponownie, osiągając nowe długoterminowe minima. Niepokój budzą ceny eksportowe w Rosji, które wydają się spadać już poniżej poziomu 200 USD/t (183 EUR/t).

Najczęściej notowany majowy kontrakt na Matif stracił wczoraj 1,75 EUR i spadł do poziomu 188,50 EUR/t, osiągając kolejne minimum od trzech i pół roku. Na giełdzie CBoT majowy kontrakt również zaliczył spadek o 20 centów i zamknął się na poziomie 531 centów/buszel co powoduje, że jest to najniższy poziom od sierpnia 2020 r.

Z kolei w przypadku kukurydzy po wtorkowych stratach w środę kontrakty terminowe na nią na CBoT nieco wzrosły. Najpopularniejszy majowy kontrakt wzrósł o 2,5 centa do 428,25 centów/buszel. Jednakże na Matif notowano spadki, gdyż czerwcowy kontrakt spadł o 1,25 EUR i zamknął sięna poziomie 172,25 EUR/t.

Generalnie na rynku kukurydzy, zwłaszcza w Chicago handlujący pozycjonują się na podstawie raportu WASDE , który w piątek zostanie opublikowany przez USDA. Przy obecnym niskim poziomie cen fundusze zajmowały krótkie pozycje. Oczekuje się, że szacunki dotyczące zbiorów w Brazylii zostaną obniżone, co spowoduje nieznaczny spadek globalnych zapasów końcowych na sezon 2023/24 w porównaniu z lutowym WASDE. Ogólnie jednak dobry rozwój pogody w Argentynie i szybkie siewy kukurydzy w Brazylii pozostają czynnikami negatywnymi.

Po raz kolejny już na plusie zakończyły się natomiast notowania rzepaku na Matif. Majowy kontrakt zakończył dzień handlowy niewielkim wzrostem o 0,25 EUR do 422,50 EUR/t, co było 4 z rzędu wzrostowym dniem. Na CBoT natomiast soja nieznacznie spadła i najczęściej notowany majowy kontrakt tracił 0,75 centów spadając do 1148,25 centów/buszel.

Rynek amerykański jest w dalszym ciągu obciążony stłumionym popytem eksportowym . Oczekiwania co do cotygodniowego raportu o eksporcie opublikowanego dzisiaj przez USDA są pesymistyczne i wynoszą jedynie 175 –600 tys. ton. Jutro USDA przedstawi nowy raport WASDE , który przewiduje zmniejszenie produkcji w Brazylii co może to prowadzić do nieco mniejszych globalnych zapasów końcowych na rok 2023/24 w porównaniu z raportem z lutego, ale będą one nadal znacząco rosły w porównaniu z rokiem poprzednim.

