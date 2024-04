Matif: przygnębiająca sytuacja na rynku pszenicy, rzepak na pocieszenie

Sytuacja na rynku pszenicy nadal wygląda przygnębiająco. Jej cena spadła po obydwu stronach Atlantyku, a głównymi przyczynami są warunki pogodowe i ostatnia prognoza zbiorów w Rosji. Na pocieszenie zostaje rzepak, którego cena wzrosła wczoraj o ponad 5 EUR/t.

Pszenica staniała we wtorek o 2,75 EUR/t do 201 EUR/t w Paryżu i o 8 ct do 577,25 ct/bu w Chicago. Wszystko to za sprawą poprawy warunków pogodowych na głównych obszarach upraw w Rosji i USA. Sytuacji nie poprawiła prognoza zbiorów dla Rosji opublikowana przez Argus; wg niej Rosjanie mogą zebrać nawet 92,1 mln ton pszenicy, czyli o 2,1 mln więcej niż wg poprzedniej prognozy.

Rzepak zdrożał w kontraktach na maj o 5,5 EUR/t osiągając cenę 448,25 i o 3,5 do 456,25 EUR/t w kontraktach na sierpień. Z jednej strony notowania wspierane były przez wzrost ceny oleju palmowego, jednak na większe podwyżki nie pozwoliły spadające notowania ropy naftowej.

Kukurydza staniała o 1,25 EUR/t do 190,5 EUR/t. Giełda zbożowa w Buenos Aires obniżyła prognozę zbiorów dla Argentyny o 2 mln ton do 52 mln ton. Wysokie straty w plonach powoduje omacnica prosowianka.

Źródło: Kaack