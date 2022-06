Matif: Potężne spadki cen zbóż i rzepaku w czwartek. Rzepak pikuje też w Polsce

Na giełdach światowych utrzymuje się tendencja spadkowa cen zbóż i oleistych. Czwartek był kolejnym dniem, kiedy bardzo mocno spadły ceny zbóż na paryskim Matifie. Przecena pszenicy przekroczyła 3 proc. Jeszcze gorzej było w przypadku kukurydzy i rzepaku.

Jeszcze w zeszłym tygodniu cena pszenicy “dobijała” do 400 euro za tonę. W tym już o takiej wartości możemy zapomnieć; po dzisiejszej, kolejnej w tym tygodniu przecenie wynosi już “zaledwie” 359 EUR/t.

To jednak jeszcze nic w porównaniu do spadku notowań cen kukurydzy; cena ziarna ze starych zbiorów spadła o 4,87 proc. do 307,75 EUR/t, zaś kontrakty na ziarno z nowych zbiorów staniały o 3,85 proc. do 306,25 EUR/t.

Tendencję spadkową kontynuuje rzepak; jego cena spadła dziś o 4,75 proc., co na zamknięciu sesji dało 661,75 EUR/t. Ostatnie obniżki cen rzepaku widać na polskim rynku; wyceny kontraktów na nowe zbiory opiewają na od 3220 do 3310 zł/t, choć jeszcze niedawno sięgały niemal 4 tys. zł/t.

Spadki dotknęły także zboża i oleiste za oceanem; przeceny pszenicy zawierały się w przedziale od 2 do 3 proc.