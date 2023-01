Matif: Notowania rzepaku w poniedziałek mocno w górę. Rośnie też cena pszenicy i kukurydzy

Ceny rzepaku na paryskim Matifie wzrosły wczoraj wspierane wzrostem cen soi za oceanem. Dotyczyło to nie tylko kontraktu lutowego, który nie jest zbyt miarodajny, bo wygasa dzisiaj, lecz także kontraktu majowego.

Kontrakt lutowy ze wzrostem o 8,5 EUR/t zakończył sesję z ceną 552,75 EUR/t. Z kolei w notowaniach na maj cena rzepaku wzrosła o 4,25 EUR/t do 544,75 EUR/t. Wzrost cen soi za oceanem spowodowany był przede wszystkim doniesieniami z Ameryki Południowej, gdzie uprawy zagrożone są przez niesprzyjające warunki pogodowe.

Cena pszenicy nieznacznie, ale jednak wzrosła. Tym razem o 1,5 EUR/t do 287,5 EUR/t, chociaż w trakcie sesji osiągała nawet 289,5 EUR/t. Wzrost cen obserwowany był również za oceanem, gdzie istnieją obawy o stan upraw wobec ochłodzenia w środkowo-zachodniej części kraju. Na wzrost cen zadziałały doniesienia z Rosji, gdzie powierzchnia obszarów objętych uprawą pszenicy ma spaść o 1,4 proc. do 29,05 mln ha. Nie wiadomo także, jak przebieg pogody wpłynie na rosyjskie zbiory.

Kukurydza korzystała wczoraj z rosnących notowań pszenicy i rzepaku; jej cena wzrosła o 1,25 EUR/t do 280 EUR/t. Prognoza pierwszych zbiorów w Brazylii została obniżona o 1 mln ton do 23,7 mln ton z powodu suszy na południu kraju. Również Argentyna mierzy się z niesprzyjającą aurą. W Rosji areał kukurydzy ma wzrosnąć o 3,3 proc. do 2,95 mln ha.