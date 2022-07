Matif: Mocne odbicie cen pszenicy i kukurydzy w czwartek

W czwartek ceny zbóż odbiły na paryskiej giełdzie Matif dość mocno. Podwyżki o w podobnej skali miały miejsce za oceanem.

Pszenica zdrożała dzisiaj na Matifie o 4,07 proc., dzięki czemu na zamknięciu sesji osiągnęła cenę 338,75 euro za tonę. Zdrożała także kukurydza; ze starych zbiorów o 3,56 proc. do 298,25 EUR/t, zaś w kontraktach z realizacją na listopad o 5,09 proc. Zdrożał także rzepak, lecz nieznacznie, bo o 1,02 proc. do 690 EUR/t.

– Komisja Europejska poinformowała, że w sezonie ​​21/22 wysyłki pszenicy do miejsc poza UE wyniosły w sumie 27,5 milionów ton, co oznacza spadek o zaledwie 200 tys. ton rok do roku. Głównymi odbiorcami pszenicy były Algieria, Egipt i Nigeria. Rumuński Klub Rolników szacuje, że produkcja zbóż w sezonie 22/23 spadnie o 15 proc. rok do roku, a samej pszenicy o 17 proc. rok do roku – informuje Barchart.

Jeśli chodzi o kukurydzę, Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe podniosło swoją prognozę produkcji kukurydzy o ponad 1,2 mln ton do 27,3 mln ton na sezon 22/23. Komisja Europejska podała, że ​​eksport kukurydzy osiągnął 16,4 milionów ton do 30 czerwca, czyli o 1,2 mln ton więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.