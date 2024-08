Matif ciągnie krajowe ceny w dół: Ceny zbóż 23.08.2024

Krajowe ceny zbóż i oleistych notują na koniec tygodnia kolejne spadki, które co prawda nie są jeszcze wielkie, ale ciężko obecnie określić, kiedy sytuacja na giełdach zostanie odwrócona. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 23.08.2024 r.?

W mijającym tygodniu słowo Matif jest ponownie na ustach wszystkich, którzy są związani z uprawą zbóż i rzepaku, ponieważ ceny pszenicy spadły już poniżej 200 euro/t, a rzepak melduje się poniżej bariery 450 euro/t. To zaś ciągnie krajowe ceny w dół, choć jeszcze nie w takiej skali, jak mogłoby to wynikać ze spadków w Paryżu.

Powodem tego, jak twierdzą skupujący, jest fakt, że na rynku brakuje zbóż i większe firmy przetwórcze starają się utrzymywać nieco wyższe stawki, aby pozyskać zboża na potrzeby swojej produkcji. Jednak cały czas przychodzi im to z trudem, gdyż ciężko obecnie kupić większe partie towaru. Nikt jednak, z tych skupujących z którymi rozmawialiśmy, nie chce podjąć się przewidywania, co może się stać dalej.

To wszystko sprawia, że obecnie względnie dobrą cenę można uzyskać za jedynie zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać do 1020 zł za tonę, ale już w głębi kraju ceny są standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie ceny zaczynają się od poziomu 670 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 590 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 570 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 510 zł/t. Nieznacznie stracił również rzepak, za który maksymalnie można dostać 1950 zł/t, ale minimalnie skupujący płacą tylko 1810 zł/t.

Mimo że do nowych zbiorów kukurydzy zostało jeszcze trochę czasu, to ceny suchego ubiegłorocznego ziarna nieznacznie, ale spadają i maksymalnie można za nią dostać 810 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 780 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.