Matif ciągnie krajowe ceny w dół. Ceny rzepaku 17.06.2024

Nowy tydzień zaczyna się spadkami cen rzepaku w kontraktach na nowe zbiory. Nie są one tak spektakularne jak w zeszłym tygodniu, kiedy to sięgały 60-80 zł/t, jednak są wyraźne i wynoszą zwykle od 10 do 25 zł/t.

Zeszły tydzień zakończył się dla rzepaku lekkim wzrostem o 3 EUR/t, jednak dzisiaj w Paryżu od rozpoczęcia sesji mamy do czynienia z wyraźnymi spadkami. Jeśli chodzi o oleiste, to wyraźnie dołuje soja na giełdzie w Chicago, zaś na godz. 14.20 notowania rzepaku na Matifie spadły aż o 12,25 EUR/t do zaledwie 455,75 EUR/t. Nie dziwią więc marne nastroje w kraju. Poniżej przedstawiamy notowania cen rzepaku w poszczególnych podmiotach skupujących.

Umowy na warunkach niemieckich

ADM Czernin – 1890 zł/t, lipiec, sierpień; 1910 zł/t wrzesień, magazyn kupującego,

ADM Szamotuły – 1900 zł/t, lipiec, sierpień; 1920 zł/t wrzesień, magazyn kupującego,

Bunge (Kruszwica, Brzeg) – 1905 zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

ZT Bodaczów – Vittera – 1900 zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

Agro As – 1900 zł/t, lipiec, magazyn kupującego

Chemirol – 1900 zł/t, lipiec, dostarczone do wytwórni.

Cena zależy od zaolejenia

CPT – koszt przewozu i organizacja transportu do magazynu kupującego po stronie sprzedającego.

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny:

– wilgotność 9%

– zanieczyszczenia 2%.

Umowy na warunkach krajowych

ADM Czernin – 1925 zł/t, lipiec, sierpień; 1945 zł/t, wrzesień, magazyn kupującego,

ADM Szamotuły – 1935 zł/t, lipiec, sierpień; 1955 zł/t, wrzesień, magazyn kupującego,

Bielmar – 1940 zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

Bunge (magazyn Brzeg, magazyn Kruszwica) – 1945 zł/t, lipiec, sierpień, magazyn kupującego,

ZT Bodaczów – Viterra – 1935 zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

Agro As – —, lipiec, sierpień, magazyn kupującego,

Agro-Sieć – 1910 zł/t, lipiec, sierpień, magazyn kupującego,

Ampol-Merol – 1900 zł/t, lipiec, sierpień, magazyn kupującego,

Chemirol – 1940 zł/t, lipiec, sierpień, dostarczone do wytwórni,

Osadkowski – 1930 zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

Procam – — zł/t, lipiec, magazyn kupującego,

Ziarn- Pol – 1875 zł/t, lipiec, loco gospodarstwo,

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40%.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 17 czerwca 2024.