Matif: Ceny zbóż korzystają ze słabnącego euro. Pszenica, kukurydza i rzepak w górę

Wartość euro w stosunku do dolara amerykańskiego spadła wczoraj poniżej 1,08 USD, co oznacza wartość najniższą od 12 stycznia. Dało to impuls do podwyżek cen zbóż i rzepaku na paryskim Matifie.

Słabnące euro zwiększa konkurencyjność europejskich towarów eksportowych. Dodatkowo Rosjanie wprowadzili podatek eksportowy na pszenicę o prawie 2 USD/t. I chociaż nadzieje na wygraną w algierskim przetargu pozostają niewielkie, to rodzi się nadzieja na sprzedaż europejskiego ziarna do krajów Afryki Zachodniej.

Wysokie ceny ziarna skłoniły rolników w Indiach do zwiększenia areału upraw pszenicy; w 2023 roku ma go być 34,3 mln ha, co jest jednak wartością mniejszą od spodziewanej.

Również rzepak zyskał wczoraj na Matifie korzystając ze spadku euro; jego cena wzrosła o 4,5 EUR/t do 549,75 EUR/t, chociaż ceny soi za oceanem spadały.

Cena kukurydzy wzrosła o 2 EUR/t do 299 EUR/t. Trwa oczekiwanie na jutrzejszy raport USDA; Oczekuje się zmniejszenia wielkości zbiorów w Argentynie, a w związku z opóźnionymi zbiorami soi w Brazylii opóźniony jest również siew pod drugi zbiór kukurydzy.