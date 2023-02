Matif: Ceny pszenicy i kukurydzy ciągle spadają, a odwrócenia trendu nie widać

W poniedziałek na paryskim Matifie, ale także za oceanem mieliśmy do czynienia ze spadkami. Cena pszenicy w Paryżu spadła o 2,25 EUR/t do 277,5 EUR/t. W Chicago kontrakt marcowy spadł do 696 centów za buszel – wartości najniższej od września 2021 roku.

Spadki cen to cały czas zasługa presji podażowej ze strony Rosji. W USA dodatkowym czynnikiem są opady na ważnych obszarach upraw. To, że w Paryżu nie doszło do większych spadków jest zasługą słabego kursu euro; Europejski Bank Centralny ustanowił stopę referencyjną na 1,0554 USD, co jest poziomem najniższym od 2 miesięcy.

Cena kukurydzy spadła na Matifie do 279,5 EUR/t, zaś na CBoT do 639,75 centów za buszel (237 EUR/t), co oznacza cenę najniższą od 3 miesięcy. Szacuje się, że w Brazylii ok. 20 proc. upraw kukurydzy będzie zasianych poza optymalnym terminem agrotechnicznym.

Jedynie cena rzepaku wczoraj odreagowała, jednak był to wzrost o zaledwie 0,75 EUR/t do 542,75 EUR/t, który zawdzięczamy wspomnianemu już niskiemu kursowi europejskiej waluty.