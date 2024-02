Matif: cena pszenicy wzrasta. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 20.02.2024

Po serii spadków wczoraj ceny pszenicy na światowych giełdach wzrosły; na paryskim Matifie kontrakt majowy zdrożał o 4,25 EYR/t do 199,25 EUR/t, zaś w Chicago o 20,25 ct/bu do 579,25 ct/bu, co w przeliczeniu daje 197 EUR/t.

– Główną przyczyną wzrostu cen było pokrycie krótkich pozycji . Po zamknięciu rynku traderzy oszacowali, że wolumen wyniósł około 8 000 kontraktów, co byłoby najwyższą wartością od 26 grudnia, kiedy ceny pszenicy również wzrosły o około 20 centów – informuje serwis Kaack.

Komisja Europejska podała dane dotyczące eksportu pszenicy; 20,65 mln ton to o 5% mniej r/r. Wzrósł za to import – do 7,73 mln ton, o 7% więcej r/r.

Cena rzepaku spadła wczoraj na Matif o 0,5 EUR/t do 426,25 EUR/t, a cena soi w Chicago wzrosła o 6,75 ct do 1179 ct/bu (401 EUR/t). Spadek na Matifie to zasługa głównie spadających cen olejów roślinnych, choć dzisiejsza sesja dla oleju palmowego rozpoczęła się wzrostem.

Cena kukurydzy wzrosła o 3,75 EUR do 172,75 EUR/t w Paryżu i o 2,5 ct do 418,75 ct/bu w Chicago.