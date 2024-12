Maszyny produkowane w Trzciance – wozy asenizacyjne Joskin cz. 2

W roku 1984 z produkcji zjechał pierwszy wóz asenizacyjny JOSKIN. Maszyny udoskonalane są po dzisiejszy dzień i są eksportowane do 60 krajów na świecie. Przez ten okres wyprodukowano ponad 42 000 beczek. W roku 1988, czyli 36 lat temu z produkcji wychodzi pierwszy aplikator doglebowy. JOSKIN jako jeden z pionierów na świecie wprowadził tą technologię uprawy w Europie.

Warto zaznaczyć, że marka Joskin dysponuje bardzo szerokim portfolio produktowym w wozach asenizacyjnych. Znajdziemy tu pełną gamę: od małych wozów 2500 – 11000 l. na jednej osi, poprzez 12000 – 22000 na tandemie i 20000 do 30000 litrowych na tridemie. Uwzględniając przy tym 9 różnych dostępnych modeli, a także wszystkie dostępne na rynku systemy pompowania.

Firma dysponuje również szeroką gamą aplikatorów doglebowych i ramp rozlewających.

Kilka rozwiązań dystrybucji nawozów naturalnych za pomocą aplikacji można było oglądać podczas zwiedzania firmy Joskin podczas uroczystości 25 firmy Joskin Polska w Trzciance.

Volumetra 26000

JOSKIN Volumetra 26000 z aplikatorem naglebowym JOSKIN Pendislide-PRO 180/72PS2 zdobył nagrodę maszyny roku 2017. na targach SIMA w Paryżu. Jest to pojazd o zwartej budowie z samonośną konstrukcją. Dostępny z podwójną osią i pojemnością od 12 500 – 20 000 l oraz z trzema osiami i pojemnościami od 20 000 – 28 000 l. Model, który można zobaczyć na filmie jest w całości ocynkowaną maszyną oraz posiada zastosowaną powłokę lakierniczą w odcieniu zieleni JOSKIN. Co ciekawe proces przygotowanie powłoki ocynkowanej jest bardzo czasochłonny ponieważ wymaga ręcznego szlifowania całej maszyny jako procesu przygotowawczego do lakierowania.

Volumetra – układ jezdny

Wszystkie wozy Volumetra są wyposażone w przykręcany hydrauliczny układ jezdny z ugięciem do 25 cm. To rozwiązanie zapewnia stabilność na pochyłościach poprzez równomierne rozłożenie obciążeń. Prezentowany na filmie model tridem wyposażony jest w standardzie w dwie osie skrętne (przednia i tylna) z układem wymuszającym kierowanie na sprzęgu ciągnika oraz podnoszoną pierwszą oś dla przejazdów na pusto.

Volumetra – układy pompujące

Wóz asenizacyjny Volumetra może być wyposażony we wszystkie dostępne na rynku systemy pompowania. W modelu, jaki widzimy na filmie, zastosowano pompę Vacu-Storm (połączenie pompy próżniowej i odśrodkowej). Pompa próżniowa służy do zasysania, a pompa odśrodkowa do zasilania ramp powyżej 15m, aby równomiernie rozprowadzić nawóz naturalny na całej szerokości dystrybuowania. Maszyna wyposażona jest w przepływomierz, aby móc zadać jej określoną dawkę w litrach na hektar oraz system obsługi ISOBUS co świetnie wpisuje się w filozofię rolnictwa precyzyjnego.

Maszyna może być wyposażona w różne systemy napełniania. Jednym z nich jest ramię wysięgnikowe z punktem obrotowym z przodu zbiornika widoczne w prezentowanym na filmie modelu. Takie ramię pozwala na zaciąganie materiału ze zbiorników napowierzchniowych typu laguna, gdzie operator nie musi wychodzić poza kabinę ciągnika, a widoczność w trakcie wykonywania całego procesu napełniania jest bardzo dobra.

Volumetra – podnośnik i zasilanie osprzętu tylnego

Wóz Volumetra ma w standardzie punkty mocowania pod tzw. TUZ, umożliwiający montaż każdego osprzętu do aplikacji powierzchniowej i doglebowej z oferty firmy Joskin. Warto wspomnieć o samym nawozie naturalnym jakim jest gnojowica. Jest ona naturalnym

zasobem bogatym w składniki odżywcze dla użytków zielonych i pól uprawnych. jednak aby

zapewnić uprawom optymalne korzyści z gnojowicy, ważne jest jej prawidłowe

rozprowadzenie.

Joskin oferuje różne narzędzia do tego celu. Jednym z nich jest rampa

z płozami Pendislide Pro także widoczna na prezentowanym w filmie modelu. Może być stosowana zarówno na użytkach zielonych, jak i młodych uprawach zbożowych.

Zastosowana rampa na prezentowanej w filmie maszynie to Pendislide-Pro o szerokości

roboczej 18m. Jest to rampa płozowa zakończona stopką łyżwową.

Pendislide-Pro jest dostępny w czterech wersjach, o szerokości roboczej 12 – 18 metrów. Znaczy ona niewielką bruzdę w glebie i w ograniczonym stopniu zgniata trawę oraz zapewnia prawidłowe rozprowadzanie gnojowicy na glebie wśród upraw. Pozwala to zminimalizować zanieczyszczenie roślin, które może być niekorzystne np. w słoneczne dni. Elementy robocze ustawione są pod kątem 45° do podłoża w ten sposób rampa może osiągnąć prędkość pracy od 8 do 10 km/godz. Maszyna wyposażona w dwa rozdrabniacz Scalper do rozcierania materiału dla lepszego i równomiernego aplikowania jednolitej gnojowicy, a także koła kopiujące teren.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Joskin.