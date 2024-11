Maszyny Krone i Joskin można kupić taniej. Sprawdzamy jesienne promocje w firmie Agromix

Firma Agromix Rojęczyn mająca w ofercie m.in. maszyny marki Krone i Joskin może się pochwalić ciekawymi promocjami, które dotyczą niektórych maszyn tych producentów. Jakie to promocje i ile można zyskać? Sprawdźmy.

W przypadku marki Krone oferta tego producenta jest bardzo szeroka, poczynając od kosiarek, a na samojezdnych sieczkarniach kończąc. Jednakże tym razem promocja obejmuje wyposażenia przyczep samozbierających Krone RX i ZX.

Seria RX to 3 modele o pojemnościach od 36 do 43 m3, a w większej serii ZX znajdziemy również 3 modele przyczep ale już o pojemnościach od 43 do aż 56 m3. W przypadku obu tych serii maszyn wprowadzona została promocja na zespoły tnące OptiGrass z długością cięcia 28 mm. Dotychczas była to opcja płatna, której koszt to około 10 tys. euro. Zamawiając jednak przyczepę do końca br. ten system otrzymujemy bez dopłaty.

Im większy, tym tańszy

Nieco krócej, bo do 31 listopada br. trwa promocja na rozrzutniki Joskin. W tym przypadku można zaoszczędzić do 25,2 tys. zł netto. Joskin daje tutaj rabat w wysokości 900 zł netto za metr sześcienny (objętość zaokrąglona = liczba uwzględniona w nazwie modelu) Ta oferta dotyczy wszystkich modeli rozrzutników obornika marki Joskin, nowych, outletowych i z serii Advantage (nie dotyczy sprzętu używanego).

Na podobnych zasadach, tyle, że za metr długości, obowiązuje promocja na przyczepy do przewozu bydła marki Joskin. Można tutaj skorzystać z rabatu w wysokości 1 tys. zł netto za metr długości skrzyni ładunkowej co może dać korzyść aż 9 tys. zł netto przy największych modelach. Oferta ta jest ważna do 30.11.2024 r. i dotycząca wszystkich modeli przyczep do bydła Joskin, nowych, outletowych i z serii Advantage (nie dotyczy sprzętu używanego).

W przypadku Joskina mamy do wyboru jeszcze dwie, ważne do końca br., oferty promocyjne, z których pierwsza dotyczy bron łąkowych, gdzie można zaoszczędzić 800 zł netto na metrze szerokości roboczej przy zakupie modelu EBR4S2 i 900 zł netto za metr szerokości roboczej przy zakupie dowolnego modelu Scariflex Joskin.

Ostatnia promocja, ważna do końca br., dotyczy natomiast modelu Drakkar. W tym przypadku można zaoszczędzić od 880 do 1,1 tys. zł netto za metr sześcienny DIN przy zakupie dowolnego modelu tej przyczepy uniwersalnej. Maksymalnie oszczędności mogą sięgnąć w tym przypadku aż 38,5 tys. zł netto.