Maszyny CLAAS lepiej zintegorwane z 365FarmNet

Automatyczna interpretacja danych telemetrycznych sprawia, że maszyny CLAAS są teraz jeszcze lepiej zintegrowane w 365FarmNet. Jest to ważny krok w kierunku automatycznej dokumentacji dla CLAAS.

Serwer automatycznie przypisuje dane do pól

Automatyczna dokumentacja oparta jest na TELEMATICS. Rejestrator danych na maszynie zbiera odpowiednie dane magistrali CAN i czujników oraz pozycję. Moduł komunikacyjny CLAAS przesyła następnie te dane do serwera CLAAS przez radio mobilne i jednocześnie serwer otrzymuje również informacje o granicach pola z 365FarmNet. Dzięki temu serwer może przyporządkować do maszyny informacje specyficzne dla danego pola i przesyłać je do 365FarmNet. W ten sposób serwer może przesyłać informacje o maszynie w terenie do 365FarmNet, dzięki czemu rolnik na pierwszy rzut oka może zobaczyć, gdzie maszyna pracowała, dodać dodatkowe informacje i szybko uzupełnić dokumentację. Granice pól są mapowane centralnie w 365FarmNet. Zmiany są przyjmowane automatycznie, nawet jeśli dane są przyporządkowywane w późniejszym terminie.

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Nowy system wymiany danych jest pod wieloma względami bezpieczny. W przeciwieństwie do transferu danych za pomocą pamięci USB, ryzyko utraty danych lub błędu użytkownika jest minimalne. Niezawodny i nowoczesny transfer danych jest gwarantowany. Rolnik ma pełną kontrolę nad tym, jakie dane są przesyłane. System zapewnia dokładne wyniki nawet w przypadku przerwania pracy w polu na przykład na skutek złej pogody.

Więcej opcji analizy danych

365FarmNet ułatwia analizę i przetwarzanie danych. Na przykład mapa plonów może szybko stać się podstawą do ustawowej rejestracji i planowania nawozu. Rolnik otrzymuje dane maszyny z pola i może na przykład na miejscu sprawdzić pozycję i stan maszyny żniwnej. Dokładna ocena ekonomiczna może być dokonana na przykład, gdy dostępne są szczegółowe dane dotyczące zużycia paliwa.

Materiały prasowe firmy CLAAS