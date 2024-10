Maszyna musi być dostosowana do posiadanego ciągnika. Dofinansowanie do zakupu maszyn – pytania i odpowiedzi ekspertów

Webinar pt. “Jedyna szansa na dofinansowanie zakupu maszyn! O co chodzi w programie wsparcia inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu” zorganizowany przez redakcję topagrar Polska (grupa AgroHorti Media) cieszył się wielkim zainteresowaniem rolników. Pojawiło się mnóstwo pytań o konkretne możliwości zakupu maszyn i urządzeń z dofinansowaniem.

Eksperci

Na pytania rolników odpowiadali nasi eksperci: Agata Stachowiak, doradca rolny, księgowa, rolniczka prowadzącą wraz z mężem ponad 100-ha gospodarstwo; Grzegorz Ignaczewski, ekspert ds. dopłat bezpośrednich i Wspólnej Polityki Rolnej, doradca w dziale dotacji, czynny rolnik; Damian Grzelak, specjalista do spraw sprzedaży Rolmako; Paweł Miś, menadżer produktu opryskiwaczy HORSCH Leeb.

Grupa rolników a kluczowe składniki gospodarstwa

Pytanie: W Regulaminie naboru wniosków jest napisane, że w przypadku grupy rolników realizacja inwestycji zbiorowej jest możliwa, jeśli kluczowe składniki gospodarstw nie są współwłasnością. Czy rolnicy, którzy nabyli sprzęt wspólnie, jako grupa w “Modernizacji gospodarstw rolnych” nie mogą w ramach takiej samej grupy starać się o pomoc?

Odpowiedź: Kluczowe składniki gospodarstwa to grunty lub budynki. Zastrzeżenie to odnosi się do sytuacji, gdy gospodarstwo zostało sztucznie podzielone, aby utworzyć grupę. Nie ma więc obaw, aby z naboru zostali wykluczeni rolnicy, którzy już wcześniej, w ramach innych naborów, wnioskowali o wspólny zakup maszyn.

Zbiornik naziemny – czy może go kupić grupa?

Pytanie: Chcemy złożyć wniosek jako grupa trzech rolników. W jaki sposób należy zrealizować kryterium poprawy gospodarki wodnej w naszych gospodarstwach tak, aby zostały nam naliczone punkty za to kryterium? Planujemy zakupić zbiornik naziemny do retencji wody deszczowej – czy taki zbiornik należy zakupić do jednego gospodarstwa, czy trzeba go zakupić do trzech gospodarstw? Czy są wytyczne co do pojemności zbiornika, by spełniał to kryterium?

Odpowiedź: Nie ma możliwości, żeby realizować takie inwestycje w ramach wniosku składanego przez grupę rolników. Te inwestycje są traktowane jako trwale związane z gruntem. Nawet w przypadku kilku zbiorników, nie ma możliwości dostania za to punktów.

Indywidualnie czy wspólnie – co się bardziej opłaca?

Pytanie: Czy wniosek lepiej składać indywidualnie czy grupowo?

Odpowiedź: Nie w każdym przypadku jest to rozwiązanie optymalne. Choć wniosek grupowy dostaje “na starcie” 6 punktów, to jest wiele dodatkowych kryteriów, np. czy wszystkie gospodarstwa prowadzą taką samą działalność. Kluczowe jest jednak to, że do członków grupy trzeba mieć ogromne zaufanie – przez min. 5 lat jest się związanym z inwestycją, umowę o współużytkowaniu maszyn podpisuje się na 7 lat. Niemniej ważne jest to, że przedstawicielem grupy jest jeden rolnik, który w imieniu całej reszty podpisuje umowę.

Grupa rolników – kto ma ją reprezentować?

Pytanie: Kto może reprezentować grupę rolników? Czy może to być osoba z mniejszym udziałem procentowym w grupie?

Odpowiedź: Rolnik wiodący to nie jest rolnik, który ma największy udział w grupie. Jest to po prostu jedna osoba wyznaczona przez grupę do kontaktów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Udział procentowy gospodarstwa w grupie rolników?

Pytanie: Czy gospodarstwa o powierzchni 50/50/70 ha będą mogły mieć udział w wys. 33,3 procenta w zakupie maszyn?

Odpowiedź: Przede wszystkim zależy to od rodzaju maszyn – jeżeli będą to maszyny, których udział w wykorzystaniu będziemy liczyli na podstawie posiadanych hektarów, na pewno nie da się tego tak uzasadnić.

Brona do mieszania obornika

Pytanie: W wykazie rodzajów inwestycji jest brona talerzowa do wymieszania obornika z glebą. W gospodarstwie nie produkuję obornika, lecz gnojowicę. Czy mogę zakupić taką maszynę uzasadniając, że będę mieszał gnojowicę po jej aplikacji na polu?

Odpowiedź: Katalog maszyn jest zamknięty. Jeśli to jest maszyna do mieszania obornika, to Regulamin nie umożliwia kupna jej do mieszania gnojowicy. Rolnik może ją kupić, gdy, nie posiadając obornika, wykaże się dokumentem zakupu obornika.

Mulczer a brona mulczująca

Pytanie: W wykazie inwestycji jest pozycja “mulczer”. Czy brona mulczująca będzie się kwalifikować do dofinansowania?

Odpowiedź: Jest możliwość zakwalifikowania brony muluczującej z odpowiednim wyposażeniem (np. siewnikiem do poplonu) jako chwastownika, żeby otrzymać dodatkowe punkty z tytułu niechemicznej ochrony roślin. Natomiast mulczery będą raczej rozumiane jako maszyny aktywnie niszczące resztki pożniwne, ale wymaga to dopracowania interpretacyjnego ze strony Agencji.

Opryskiwacz z precyzyjnym dawkowaniem

Pytanie: Czy Opryskiwacz polowy z precyzyjnym dawkowaniem bez nakładek może być uznany za maszynę do precyzyjnego nawożenia nawozami mineralnymi?

Odpowiedź: Katalog maszyn określony w Regulaminie naboru jest precyzyjny i zamknięty – punkty możemy dostać tylko za zakup maszyn z katalogu. Technicznie nie będzie takiej możliwości, aby zakwalifikować opryskiwacz jednocześnie jako maszynę do ochrony roślin i do aplikacji nawozów.

Agregat do uprawy pasowej

Pytanie: Czy agregat do uprawy pasowej kwalifikuje się do zakupu w ramach tego programu?

Odpowiedź: Jest to możliwe – możemy uzyskać za taką maszynę 6 punktów. Agregat do uprawy gleby i siewu znajduje się w katalogu pod poz. 80.

Parametry maszyny a moc ciągnika

Pytanie: Czy można kupić maszynę, która jest przeznaczona do ciągnika o większej mocy niż ten, który się aktualnie posiada, a większy ciągnik zakupić później?

Odpowiedź: Wielkość i parametry maszyny powinny być dostosowane do ciągnika, ponieważ Program “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” odnosi się do stanu faktycznego w gospodarstwie, czyli nie uwzględnia planów na przyszłość. Choć Agencja bazuje na katalogu maszyn z okresu 2014-2020, które nie do końca odpowiadają zmieniającej się rzeczywistości, np. dla gospodarstwa o pow. 28 ha przewidziana jest przyczepa o tonażu 7 ton, to w tym programie bazujemy na tym, co mamy w 2024 r. Jest jednak furtka w tych przepisach – możemy skorzystać z użyczenia ciągnika, aby wykazać, że kupowana maszyna będzie mogła być odpowiednio wykorzystana.

