Maszyna do czyszczenia i załadunku buraków Maus 6 z nowymi rozwiązaniami i najszerszym stołem w swojej klasie

Firma Ropa prezentuje nową maszynę do czyszczenia i załadunku buraków Maus 6 z powiększoną kabiną i nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii cyfrowej.

Nowy Maus 6 firmy Ropa jest czymś więcej, niż połączeniem przełomowych rozwiązań z Tiger 6S i Panther 2S ze sprawdzonymi, solidnymi i trwałymi komponentami z Maus 5. Jak deklaruje producent, ten nowy model łączy niezawodną technologię z nowoczesnym designem.

Ta ogólna koncepcja z przystawką o szerokości 10,2 m, która powstała w celu osiągania maksymalnej efektywności i wydajności, łączy w sobie praktycznie zorientowany rozwój z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi firmy Ropa. Już nowy wygląd zewnętrzny kombajnu Ropa Tiger 6 symbolizuje cyfryzację i rolnictwo 4.0. Jasnoniebieska linia podkreśla i oznacza w przenośni połączenie Maus z siecią oraz z portalem online myROPA R-Connect. Tak jak w Tiger 6S nowa generacja niezwykle wydajnych komputerów pokładowych stanowi centrum telematyki, analizy predykcyjnej i diagnostyki online. Oprogramowanie nowego Mausa zostało opracowane w całości w firmie ROPA w Sittelsdorf i oferuje liczne nowe rozwiązania poprawiające komfort.

Nowa kabina z dwoma wyświetlaczami o przekątnej 12,1 cala

Skonstruowana na nowo kabina panoramiczna zapewnia dużo przestrzeni i w trybie pracy jest uniesiona na 5,10 m, co zapewnia komfort i dobrą widoczność. W porównaniu z Maus 5 kabina jest o 16 cm szersza, 40 cm dłuższa i dzięki ogromnej objętości całkowitej 4.400 l oferuje 1.125 l lub 35 procent więcej przestrzeni i miejsca niż kabina Mausa 5. Dzięki temu kabina kombajnu Maus 6 jest największą kabiną na rynku. Teraz kabina oferuje jeszcze więcej miejsca, mieści także dodatkowe składane miejsce siedzące – idealne dla kierownika prac lub na potrzeby przekazania zmiany zmiennikowi operatora. Również zintegrowane schowki w tylnej ścianie operatora są znacznie powiększone. Są w niej zabudowane liczne wysuwane szuflady i po raz pierwszy lodówka, a także deska (do krojenia chleba).

Rolety przeciwsłoneczne na wszystkich szybach zapewniają cień, a także po dwie wycieraczki szyb bocznych zapewniają operatorowi optymalną widoczność w każdych warunkach pogodowych. Wycieraczki pracują synchronicznie i za pomocą terminalu można wygodnie regulować ich częstotliwość pracy, aż do pracy ciągłej. Przyjazne wnętrze nowej kabiny w połączeniu z idealnym wyciszeniem gwarantują przyjemną pracę. Wyjątkowo mocne reflektory LED rozjaśnią nawet najciemniejszą noc, a praca staje się jeszcze bardziej bezpieczna. Również radio DAB z Bluetooth i urządzeniem głośnomówiącym są na wyposażeniu seryjnym.

Nowy system ogrzewania i ogrzewanie postojowe

Koncepcja ogrzewania została opracowana całkowicie na nowo, aby zapewnić przyjemnie ciepłe miejsce pracy również podczas mrozów. Wydajne ogrzewanie podłogowe zapewnia przyjemne ciepło biegnące do dołu kabiny. Całość uzupełnia zoptymalizowane ogrzewanie postojowe w kabinie, ogrzewanie oleju hydraulicznego i silnika z komfortowym interfejsem użytkownika na kolorowym wyświetlaczu do obsługi całej klimatyzacji. Ogrzewanie postojowe w Mausie 6 w przyszłości będzie można włączać lub ustawiać zdalnie za pomocą portalu online myROPA oraz R-Connect, dzięki czemu operator po wejściu do kabiny zastanie ciepłe miejsce pracy.

Nowe komputery, joysticki i terminale

Stanowisko operatora z obrotowym fotelem – zintegrowana wentylacja i ogrzewanie fotela – jest wizualizacją wiodącej technologii i początkiem nowej ery połączenia kombajnu Maus z siecią. Dwa nowe joysticki z dodatkowymi funkcjami, kolumna kierownicza z regulacją wysokości oraz terminale idealnie dopasowane do kierunku patrzenia operatora oferują jeszcze większą ergonomię.

Obok terminali Ropa możliwy jest montaż dodatkowych terminali obsługowych do logistyki buraków, zapewniających optymalny kąt patrzenia.

Intuicyjna obsługa

Obsługa terminalu z interaktywnymi przyciskami, które wyróżniają się wyraźną kompozycją kolorystyczną w nowoczesnej płaskiej obudowie, jest teraz jeszcze bardziej intuicyjna i odpowiada logice tabletów i smartfonów. Ukierunkowane kontrasty zwiększają czytelność i użyteczność. W porównaniu do poprzednika, Maus 6 ma dwa ustawione jeden pod drugim 12,1 calowe terminale operacyjne o większej gęstości pikseli, a tym samym ostrzejszą rozdzielczość. Na jednym z tych terminali poza funkcjami maszyny można wyświetlać dodatkowo obraz z kamer w dużo lepszej rozdzielczości.

Seryjne kamery

Maus 6 jest wyposażony seryjnie w kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości. Cyfrowe kamery produkują znacznie lepszą jakość obrazu – dodatkowa sieć Ethernet została zintegrowana z maszyną dla odpowiednio wyższych wolumenów danych. Od teraz w kombajnie Maus 6 zamontowana jest seryjnie kamera na grocie oraz kamera cofania. Opcjonalnie są dostępne dodatkowe kamery na wysięgniku załadowczym i układzie doczyszczania, a także nowy system R-View z kamerą cofania i dwie dodatkowe kamery boczne zapewniające doskonałą kontrolę przestrzeni z tyłu kombajnu.

Telematyka i zdalna diagnostyka

Standardowy zintegrowany moduł telematyczny stanowi podstawę dla usługi predykcyjnej 4.0, zwłaszcza dla analiz predykcyjnych, a także szybkiej pomocy i diagnostyki w przypadku usług na wszystkich kontynentach. W przypadku serwisowania serwisant może opcjonalnie przełączyć się bezpośrednio do terminalu i sterowania maszyną, a także pomagać kierowcy np. w rozwiązywaniu problemów.

R-Connect w portalu myROPA oferuje operatorom i menedżerom doskonałe narzędzie do oceny zleceń online, a także optymalizacji maszyn i flot. W przypadku maszyn ze zintegrowanym systemem ważącym możliwa jest analiza zestawień poszczególnych ładunków w systemie R-Connect.

Szeroki stół podbierający

Bardzo wytrzymały system stołu podbierającego o szerokości 10,2 m z 18 (seryjnie wzmacnianymi) walcami dba o oszczędne i efektywne oddzielanie ziemi oraz innych zanieczyszczeń i jest najszerszym dostępnym na rynku urządzeniem tego typu. Operator siedząc w kabinie może w zależności od stopnia zanieczyszczenia buraków dopasować długość toru ich czyszczenia i intensywność tego zabiegu w opatentowanym systemie podbierania. W porównaniu z kombajnem Maus 5 zostały zoptymalizowane blachy składane, aby zwłaszcza podczas składania zapewnić miejsce w znacznie większej kabinie. Obsługa spryskiwaczy wodą jest jeszcze bardziej intuicyjna i można ustawić tryb automatyczny lub przerywany.

Nowy silnik

Ze zorientowaną w kierunku wydajności koncepcją napędu zintegrowany jest ekstremalnie oszczędny silnik Mercedes Benz OM 936 LA o mocy 260 kW / 354 KM i pojemności 7,7 litra, 2 stopniowe turbodoładowanie, maks. moment obrotowy 1450 Nm, przy obrotach 1200 – 1600 obr./min (poziom emisji UE V oraz Tier 4f w USA). Silnik ten pracuje w czasie przeładunku z silnie zredukowanymi obrotami i oferuje odpowiednio duże rezerwy mocy aby sprostać nawet ekstremalnym warunkom.

Stabilną pozycję maszyny gwarantuje ramię przeciwwagi wykonane ze stali drobnoziarnistej klasy 700, które sprawia, że rozładunek maszyną Maus staje się spektakularnym widowiskiem. Posiadające ponad 9 m długości ramię przeciwwagi może unieść się wraz ze spełniającym funkcję balastu zbiornikiem paliwa na wysokość 4 m. Umożliwia to w połączeniu z ponad 15 metrową odległością ładowania osiągnięcie optymalnego zbalansowania maszyny.

Nowy system ważenia

Firma Ropa opracowała całkowicie nowy system wagi taśmowej i dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji mechanicznej zintegrowała ramę wagi z przegubem wysięgnika. Dwie komórki ważenia CAN-Bus komunikują się bezpośrednio z modułem komputera w centralnym układzie elektrycznym. Dzięki temu można było zrezygnować z oddzielnych komputerów i wielu kabli na wysięgniku załadowczym i w ten sposób polepszyć niezawodność w pracy. Nowa waga umożliwia uzyskanie wyników lepszych niż do tej pory.

Złożenie całej maszyny Maus 6 do jazdy po drodze do kompaktowych 3 m szerokości przy długości rzędu 14,97 m dokonuje się automatycznie i wygodnie z kabiny za pomocą jednego tylko elementu obsługi – niepowtarzalne w zakresie doczyszczarko-ładowarek! Duży rozstaw kół wynoszący 5,5 m, w połączeniu z dwoma hydraulicznie amortyzowanymi dodatkowymi osiami, gwarantuje pewną obsługę wykonanego solidnie kombajnu Maus oraz najlepszy komfort jazdy nawet przy prędkościach do 40 km/h. Nowy inteligentny główny przełącznik kierowania aktywuje jednocześnie automatyczne środkowanie sterowania tylnej osi.

Wydajny system hydrauliczny

Wydajne przekazanie mocy gwarantuje system hydrauliczny z ulepszonym przekazaniem obrotów przekładni. System ten, przy spokojnych obrotach ładowania (1.200 obr./min), łączy dużą przepustowość i niskie zużycie paliwa. Zapewniająca duże osiągi hydraulika Load-Sensing daje nawet już na luzie najwyższą przepustowość oleju i gwarantuje szybką reakcję całego układu hydrauliki roboczej. Nowością jest tryb do regulacji prędkości obrotowej silnika Diesla w trybie załadunku, odpowiednio do zadanej prędkości obrotowej 6 oddzielnych napędów wałów i taśm sitowych następuje automatyczne ustawienie prędkości obrotowej silnika w celu oszczędności paliwa.

Inne elementy

Liczne nowe rozwiązania i optymalizacje oferują wartość dodaną i wygodę dla kierowcy i działania Maus 6. Przykładem są tu kompletne wyposażenie w jeszcze silniejsze reflektory LED i światła konturowe, zoptymalizowane rozmieszczenie spryskiwaczy wodą. Nowa konstrukcja kompletnej instalacji elektrycznej oraz optymalizacja układu hydraulicznego zapewniają większą niezawodność w pracy oraz zwiększoną łatwość serwisu.

Rozpoczęcie sprzedaży i produkcji seryjnej kombajnu Maus 6 nastąpi na początku sezonu buraczanego 2022 roku. Podczas tegorocznej kampanii buraków cukrowych, seria wstępna jest już w szerokim praktycznym użyciu. Ropa widzi potencjał jeszcze szybszego i bardziej zoptymalizowanego rozwoju systemów wspomagania kierowcy, szczególnie dzięki potężnej elektronice pokładowej z głębokim dostępem do sieci. Operatorzy będą czerpać przyjemność z wrażenia przestrzeni oraz cieszyć się podczas przeładunku buraków mając do dyspozycji model premium wśród ładowarek do buraków.

Źródło: Ropa