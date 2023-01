Masz klimę w ciągniku? To używaj jej zimą

Niemal wszystkie nowe ciągniki rolnicze posiadają dziś w kabinach układy klimatyzacji. Ten niegdysiejszy luksus stał się standardem i każdy wie, jakim błogosławieństwem jest w czasie upalnych letnich prac polowych. Zimą to co innego i zwykle ja wyłączamy. I tu robimy kosztowny błąd.

Instrukcja obsługi układu klimatyzacji w ciągniku czy kombajnie, a nawet coraz częściej w użytkowanych w gospodarstwach ładowarkach, jest dość jasna: Włącz, wyreguluj temperaturę i skieruj dysze nawiewu kabinowego tak, żeby powietrze nie dmuchało bezpośrednio na ciebie. Poza zatwardziałymi przeciwnikami użytkowania klimy w ogóle, zalecenia te są proste i zbawienne w czasie letnich upałów. Gdy przychodzi nam wiele godzin pracować w szczelnym szklanym akwarium, jakim jest kabina, napływ świeżego i chłodnego powietrza jest zbawienny.

Jednak rok ma cztery pory, których matematyczna większość wcale nie jest upalna, a przynajmniej połowa jest dość chłodna. I co wtedy z naszą klimą? Najczęściej wyłączamy, bo obiegowa plotka głosi, że…

Klima zimą się psuje!

No i jest to jak najbardziej prawda, jednak oczywiście w przypadku, gdy na okres zimy całkiem ją wyłączymy. Niejednokrotnie bywało, że wiosną, gdy tylko przypaliło nam słońce, po włączeniu klimatyzacji w kabinie nagle okazuje się, że ledwie dmucha lub, co gorsza, nie działa w ogóle. I wtedy oczywiście szukamy winnego, a że koszty naprawy układu klimatyzacji jawią się zawsze jako dość wysokie, jesteśmy źli.

Naszą złość kierujemy w stronę producenta sprzętu, bo przecież jesienią działało, a teraz nie działa i samo się zepsuło.

Zdecydowanie samo się zepsuło, ale w 99% przypadków nie dlatego, że było fabrycznie złe, a dlatego, że sami to wyłączyliśmy. I tu trzeba jasno wyjaśnić. Klimatyzacja w maszynach rolniczych ulega poważnym awariom częściej wtedy, jak nie jest włączona, niż wówczas, gdy regularnie działa.

Odpowiedzi na ten klimatyzacyjno-mechaniczny paradoks należy szukać wewnątrz układu klimatyzacji i samej sprężarce, która w czasie pracy jest smarowana. Jeśli nie pracuje, to najprościej rzecz ujmując, często ulega awarii.

Czy oznacza to, że mamy używać klimatyzacji w swojej maszynie rolniczej z przymusu, wyłącznie dlatego, że obawiamy się jej awarii? Absolutnie nie, bo sprawnie działający układ klimatyzacji w maszynie rolniczej przynosi sporo innych korzyści niż tylko chłodzenie (latem).

Masz klimę, to jej używaj zimą

Niewątpliwie najlepsze efekty dają automatyczne układy klimatyzacji, w których na elektronicznym panelu ustawiamy zadaną temperaturę i jest ona w sposób ciągły utrzymywana wewnątrz kabiny. Jednak już nawet “ręczne” klimy dają wiele nie tylko latem, ale i zimą. Przede wszystkim skuteczna klimatyzacja poza schładzaniem także ogrzewa powietrze w kabinie. Ale bardzo ważną i niedocenianą funkcją jest osuszanie powietrza. Jeśli na zewnątrz pada i wilgotność jest spora, to powietrze zanim trafi do kabiny, jest osuszone do wartości 50 – 60%, czyli poziomu zalecanego dla naszego zdrowia.

Trzeba wspomnieć jeszcze, że taki “tunning” powietrza pozwala nam nie tylko czuć się dobrze, ale szybko i sprawnie osusza całą kabinę ze znajdującej się wewnątrz wilgoci osadzającej się na szybach. Powietrze po “klimie” zapobiega także rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni wewnątrz kabiny, co ma niewidzialny, ale jednak zbawienny wpływ na nasze samopoczucie.

Używanie klimatyzacji w maszynach rolniczych nie tylko latem ma więc sens i nie tylko dobrze wpływa na jej trwałość, ale także na nas samych, użytkujących ciągnik, kombajn czy ładowarkę. Trzeba jednak pamiętać, że układ klimatyzacji, aby był sprawny i skuteczny, wymaga corocznych przeglądów i czyszczenia, a czasem także ozonowania jego elementów. Niezmiernie istotne jest także regularne wymienianie filtrów kabinowych naszej maszyny oraz codzienne czyszczenie panelu chłodnic pod maską ciągnika.