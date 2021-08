Massey Ferguson zupełnie jak 255 wciąż dostępny jako nowy ciągnik

Chociaż w Europie trudno sobie dziś wyobrazić ciągniki bez skomplikowanych układów oczyszczania spalin, produkowane w standardach lat 70. czy 80., to są miejsca na świecie, gdzie tego typu maszyny są produkowane, cieszą się nadal dużym powodzeniem i do tego są oferowane pod markami doskonale znanymi na Starym Kontynencie.

Do takich należą chociażby ciągniki Massey Ferguson produkowane przez drugi co do wielkości koncern produkujący ciągniki w Indiach i trzeci na świecie – TAFE Ltd., w tym model 244 do złudzenia przypominający poczciwego Massey’a 255.

Ciągnik napędzany jest 44-konnym silnikiem Simpson i dysponuje przekładnią 8+2. O ile u nas ciągniki tego typu reklamowane są jako pomocnicze, i to raczej do najlżejszych prac, to w Indiach narracja wygląda zupełnie inaczej. Ciągnik reklamowany jest tam jako uniwersalny, z przeznaczeniem do pracy z pługiem, prasami czy do ciężkiego transportu.

Ciągnik oferowany jest w różnych wariantach; np. Massey Ferguson 244 w wersji DI jest specjalnie przystosowany do pracy w gospodarstwach trudniących się uprawą ryżu.