Massey Ferguson Quattrino 4120, czyli mało znany konkurent MB Trac

Ciągnik Massey Ferguson Quattrino 4120 to model, który jest bardzo mało znany nawet fanom tej marki, ale nie ma się czemu dziwić, ponieważ prawdopodobnie w początkach lat 90tych wyprodukowano nie więcej niż 20 egzemplarzy, a mogło być ich jeszcze mniej.

Na początku tego roku jeden z ocalałych egzemplarzy trafił do nowego właściciela w Irlandii, który postanowił wspomniany egzemplarz przywrócić do oryginalnego stanu. Czym jednak w ogóle był MF Quattrino 4120?

Otóż za jego projekt i konstrukcję odpowiadała firma Roux Industrie SA z Montaun w południowej Francji. Jednakże ciągniki te powstały we współpracy z inżynierami Massey Ferguson z Beauvais, miały numery seryjne Massey Ferguson, były sprzedawane za pośrednictwem sieci dealerskiej tej firmy i początkowo miały czerwono-szare malowanie ciągników Massey Ferguson, ale po tym, jak Massey Ferguson wycofał się z projektu Quattrino, firma Roux Industrie SA wyprodukowała kilka kolejnych egzemplarzy w białym kolorze.

Wszystkie koła skrętne

Plakat reklamowy z tamtego okresu podkreśla koła tej samej wielkości, z których wszystkie są napędzane i sterowane. Jednakże podczas, gdy bezpośredni konkurenci, czyli traktory MB Trac i Deutz Fahr Intrac, zostały pierwotnie pomyślane jako prawdziwa alternatywa dla standardowego formatu ciągnika, Quattrino jest adaptacją ciągnika MF 3120, który posiadał 32-biegową skrzynię biegów i sześciocylindrowy silnik Perkins. Sam model MF 3120 wprowadzono na rynek w 1990 r. z mocą 111 KM, w 1992 r. zwiększono ją do 120 KM, a następnie całkowicie wycofano z produkcji w 1994 r.

Rewolucyjna jak na ówczesne czasy konstrukcja

W przypadku bezpośredniego konkurenta, czyli MB Trac koła o jednakowym rozmiarze stwarzały podstawowy problem, a mianowicie taka budowa ogranicza skręt przednich kół, a tym samym zwiększa promień skrętu pojazdu.

Firma Massey Ferguson próbowała przezwyciężyć ten podstawowy problem, sterując wszystkimi czterema kołami jednocześnie. Nie była to nowa koncepcja, ale wymagała systemu kontrolującego skręt kół. Dlatego poducent zdecydował się na wczesny elektroniczny system z kilkoma trybami kierowania, umożliwiającymi, o ile wiadomo, kierowanie tylko przednimi kołami, kierowanie wszystkimi kołami lub kierowanie w trybie kraba.

Podwozie Quattrino

Dla zapewnienia właściwiej pracy w ciągniku zostały zamontowane dwie skrętne osie Carraro, a sam ciągnik jest osadzony na solidnej ramie zwiększając całkowitą wysokość. Jednakże krótki tylny wał napędowy pracujący pod ostrym kątem powodowałby utratę mocy i dlatego tylny most musiał zostać przekonstruowany w stosunku do modelu bazowego MF 3120, tak aby pomieścić nową skrzynkę rozdzielczą, do której przymocowano dwa wały napędowe. Następnie trzypunktowy układ zawieszenia przeniesiono do tyłu, co pozwalało na zamontowanie np. opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu nad tylną osią.