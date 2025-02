Massey Ferguson prezentuje nową linię kompaktowych ciągników do sadów i ogrodów. Co się zmieni?

Massey Ferguson wprowadza na rynek nową serię kompaktowych ciągników. Co przynosi nowa generacja ciągników? MF zapowiada sprzęt, który będzie łączył prostotę, niezawodność i nowoczesne rozwiązania, które skierowane są dla rolników, właścicieli większych działek, firm komunalnych i ogrodniczych.

“Nowa generacja, to więcej mocy i komfortu. Seria 2025 to nie tylko odświeżenie, to zupełnie nowe podejście do kompaktowych ciągników” – mówi Kevin Lewallen, menedżer marketingu w Massey Ferguson i dodaje: „Słuchaliśmy użytkowników, dopracowaliśmy konstrukcję i teraz oferujemy sprzęt jeszcze bardziej funkcjonalny, wygodny i wszechstronny.”

Premiera nowej serii nieprzypadkowo odbyła się na targach National Farm Machinery Show w Louisville 12-15 lutego 2025, bo MF mocno wierzy, że to amerykańscy farmerzy zainteresują się nowymi ciągnikami. Specjalnie dla nich ciagniki podzielone zostały na kilka serii dopasowanych do wymagań i – co tu kryć – kieszeni rolników.

Seria Premium: Moc i wszechstronność (24,8-60,3 KM)

Modele z tej serii to solidna konstrukcja i wysoki komfort pracy. Doskonale sprawdzą się w różnych zastosowaniach – od odśnieżania, przez pielęgnację terenów zielonych, po prace polowe i gospodarcze. Najważniejsze cechy:

– Różne konfiguracje – do wyboru kabina lub otwarta platforma, a także różne skrzynie biegów (hydrostatyczna lub synchro shuttle).

– Mocna konstrukcja – wzmocniona rama i większy udźwig dla wymagających zadań.

– Wygoda operatora – przestronna kabina, amortyzowany fotel i nowoczesne oświetlenie LED.

– Więcej możliwości – dodatkowe gniazda hydrauliczne, zestawy świateł LED i uniwersalne opony R-14 do różnych terenów.

Najciekawszy model tej serii? MF 1M.25 – 25-konny ciągnik premium, który łączy komfort z wydajnością. Amortyzowany fotel, regulowana kierownica i mocna konstrukcja sprawiają, że idealnie nadaje się do koszenia, prac z ładowaczem czy odśnieżania.

Seria Ekonomiczna: Przystępność i moc (24-57,3 KM)

To rozwiązanie dla tych, którzy szukają kompromisu między ceną a możliwościami. Modele z tej serii świetnie sprawdzą się w mniejszych gospodarstwach i przy pracach komunalnych.

Najważniejsze cechy:

– Szeroki wybór – różne moce silnika i opcje przekładni dla różnych potrzeb.

– Łatwość obsługi – intuicyjna obsługa jak w samochodzie.

– Solidna konstrukcja – wzmocniona rama i większy udźwig.

– Komfort operatora – wygodne pedały hydrostatyczne i przestronne stanowisko pracy.

– Wszechstronność – opony R-14 sprawdzające się w różnych warunkach.

Seria Subkompaktowa: Uniwersalność i prostota (22,5-24,5 KM)

To idealna propozycja dla właścicieli działek, małych gospodarstw i osób, które dopiero zaczynają pracę z ciągnikiem.

Najważniejsze cechy:

– Komfort – większy i wygodniejszy fotel.

– Łatwa obsługa – płaska podłoga, wygodne pedały i obracany fotel w modelach z koparką.

– Większe możliwości – szeroki wybór osprzętu do koszenia, odśnieżania czy kopania rowów.

– Nowoczesne rozwiązania – intuicyjny panel sterowania i dodatkowe gniazda zasilania.

– Wszechstronność – tempomat, wytrzymała metalowa maska i składana rama ochronna ROPS.

Nowoczesne kompaktowe ciągniki dla wymagających użytkowników – zapowiada Massey Ferguson

„Chcemy, by nasi klienci mogli pracować szybciej, wygodniej i bardziej efektywnie” – podkreśla Kevin Lewallen. Massey Ferguson 2025 to, jak zapowiada producent, ciągniki dla rolników i właścicieli terenów zielonych, sadowników i tych,którzy oczekują niezawodności, komfortu i dobrego stosunku ceny do jakości.

Czy nowe rozdanie MF-ów okaże się na coraz bardziej ciasnym rynku ciągników sukcesem? Wszystko będzie zależało od ceny, a tu konkurencja jest spora.