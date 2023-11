Massey Ferguson 9S – premiera “naj”-ciągnika na Agritechnice?

Chyba nie ma co ukrywać, że ciągniki marki Massey Ferguson mamy gdzieś ukryte w naszych polskich rolniczych genach. W końcu są historią rodzimej rolniczej mechanizacji. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że premiera na wystawie Agritechnica nowego i największego MF-a wzbudza w nas spore zainteresowanie, bo 9S to z założenia ciągnik “naj”.

Długo czekaliśmy na największą serię modelową ciągników Massey’a Fergusona, ale już na pierwszy rzut oka widać, że inżynierowie i projektanci przy 9S po prostu “dali czadu”. Z samego wyglądu 9S znakomicie łączy charakterystyczny styl marki i nutkę zadziorności, jednocześnie emanując potęgą mocy. Tej mocy tu może być dużo, a nawet bardzo dużo, bo największy model ma aż 425 KM.

Nowy MF 9S to całkowicie nowa konstrukcja

I właśnie taki Massey Ferguson 9S.425 został wybrany na światową premierę w czasie targów Agritechnica w Hanowerze, wzbudzając niemałą sensację, a nawet podziw zwiedzających. Jak się okazuje, moc to nie wszystko, co ma do zaoferowania największa seria MF. Obejmuje ona sześć modeli od 285 do 425 KM, które zbudowane są na nowej platformie zwanej Protec-U. Musi ona wytrzymać nie tylko moc silników, ale też ochronić konstrukcję ciągnika przed przeciążeniami i jednocześnie zapewnić mu wysoką sztywność.

Zamierzony przez Massey Fergusona cel został jednak osiągnięty i oto nowa flagowa seria 9S wchodzi na salony. Do napędu tych modeli służy sześciocylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 8,4 litra. Posiada on tylko jedną turbosprężarkę i choć oczywiście spełnia normy emisji spalin Stage V, to bez konieczności stosowania zaworu EGR. Transmisją mocy silnika na koła zajmuje się przekładnia bezstopniowa Dyna-VT, która we wszystkich modelach serii montowana jest w standardzie.

Przy projekcie 9S sporo uwagi poświęcono uzyskaniu dużej stabilności i przyczepności ciągnika w każdych warunkach. Możliwe jest to dzięki 3,1-metrowemu rozstawowi osi, a także szerokiemu wyborowi kół i opon o średnicy nawet 2,18 m (VF 750/70R44). Stabilność ciągnika jest istotna, ponieważ z założenia jest on przeznaczony do pracy z największymi maszynami rolniczymi. Ma to umożliwić nowy system zarządzania hydrauliką ciągnika, który posiada normalną wydajność na poziomie 205 l/min. Można ją zwiększyć do 270 l/min.

Kabina 9S to komfort, przestrzeń i jakość

Flagowy model Massey Fergusona musiał tez zabłysnąć komfortem pracy operatora i zadanie to wykonano znakomicie. Nowa kabina jest całkowicie odizolowana od silnika, a dzięki wspomnianej już nowej platformie zapewnia znakomitą izolację od drgań i wibracji. Trzeba przyznać, że kabina jest ogromna i robi znakomite wrażenie jakością użytych materiałów. Jest tu po prostu “jakby luksusowo” i przestronnie. W modelach 9S postawiono także mocny akcent na intuicję obsługi ciągnika. Wspomaga ją dotykowy ekran Datatronic 5 i nowa deska rozdzielcza z wyświetlaczem wszystkich informacji o pracy ciągnika. Ten spory już wymiar komfortu wspomagają jeszcze lodówka umieszczona pod siedzeniem pasażera, mnogość schowków i klimatyzacja o 14 sterowanych nawiewach.

Massey Ferguson 9S, jak przystało na flagowca, może posiadać na pokładzie niemal wszystkie najnowocześniejsze funkcje wdrażane w koncernie AGCO. Między innymi: MF AutoTurn z opcją “MF guide”

kierujący automatycznie ciągnik na następny pas, MF AutoHeadland odpowiedzialny za automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie dwóch sekcji na uwrociach w zależności od pozycji GPS. Dostępny jest też opcjonalny terminal z ekranem dotykowym Fieldstar 5 z autorskimi funkcjami – MF Guide, MF TaskDoc, MF connect.

Lista wyposażenia standardowego i opcjonalnego jest w 9S bardzo długa i jest to celowe działanie dlatego, że klient zamawiający ten model ma możliwość samodzielnego skonfigurowania go sobie już na linii produkcyjnej. Wychodzi więc na to, że prawdopodobnie nie będzie dwóch jednakowych modeli Massey Ferguson 9S. Jak zapewnia producent, flagowe modele marki wejdą do produkcji już na początku przyszłego roku. Sądząc po sporym zainteresowaniu, można się spodziewać, że niedługo trafią też na nasze pola.