Massey Ferguson 8S w obiektywie Wiadomości Rolniczych [video]

Ciągniki Massey Ferguson z nowej serii 8S trafiły na rynek pod koniec zeszłego roku. Teraz mięliśmy okazję się nimi przejechać. Jeden z nich wyposażono w przekładnię Dyna-7, zaś drugi w dwusprzęgłową przekładnię Dyna-E Power. Jakie są nasze wrażenia?

O nowych ciągnikach ze stajni Massey’a Fergusona opowiedział nam specjalista ds. ciągników, Artur Kabza. W dalszej części mogliśmy się nimi przejechać. A oto wynik tej przejażdżki.

Ciągniki z serii 8S dostępne są obecnie z dwoma przekładniami: Dyna-7 i Dyna E-Power; w tej drugiej mamy do czynienia z modułem DSG, dzięki któremu zmiana przełożeń przede wszystkim pomiędzy zakresami staje się niewyczuwalna, co widoczne jest szczególnie podczas prac transportowych. Jeżeli więc ciągnik ma być do takich wykorzystywany, warto postawić na dyna E-Power, dzięki której zyskujemy płynność pracy i która zmniejsza straty mocy i paliwa, tym bardziej, że różnica w cenie jest relatywnie niewielka, wynosi bowiem kilkanaście tysięcy złotych