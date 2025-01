Massey Ferguson 6280 130 KM. Ile kosztuje i na co zwrócić uwagę przy zakupie

Ciągniki używane cieszą się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników, a te z przedziału mocy 130-140 KM są intensywnie poszukiwane, ponieważ stanowią bardzo dobre uzupełnienie parku maszynowego zwłaszcza dla średniej wielkości gospodarstw i pozwalają wykonać pracę po prostu szybciej, a o to przecież chodzi. Rozpoczniemy od dobrze znanego i sprawdzonego modelu, czyli właśnie Massey Ferguson 6280. Powiemy o jego zaletach, wadach i przede wszystkim cenach.

Ciągniki Massey Ferguson serii 6200 były produkowane w Beauvais we Francji w latach 1999-2003, a więc to już nieco wiekowe maszyny, ale cały czas pożądane i poszukiwane na rynku.

Pomimo lat te ciągniki cały czas przekonują do siebie użytkowników

Sama seria 6200 składała się z 4 modeli, a model 6280 wydaje się być tzw. złotym środkiem. Pomimo ponad 20 lat na karku, ciągniki te oferują bardzo przyjemny komfort pracy i całkiem nowoczesne rozwiązania. Traktor ze skrzynią DynaShuttle może pochwalić się aż czterema przełożeniami pod obciążeniem, czterema zakresami i dwustopniowym reduktorem, wszystko na mokrym sprzęgle i z opcjonalnym wielofunkcyjnym dżojstikiem. Prędkości WOM 540 i 1000.

Silnik to oczywiście Perkins o pojemności 6 litrów i z 6 cylindrami – ideał, dodatkowo wielu ucieszy fakt, że wciąż jest jeszcze zasilany pompą. Zbiornik paliwa mieści około 225 l, zaś hydraulika 62 l, a skoro o niej mowa, pompa cechuje się wydatkiem na poziomie 56 l/min, a tylny podnośnik kat II bez trudu podniesie około 4 tony ładunku, przy czym ciągnik zależnie od konfiguracji waży od 4,8 do 5,2 tony.

Na te rzeczy trzeba zwrócić baczną uwagę przy zakupie

Jak to zwykle bywa w przypadku starych Massey’ów, przy zakupie trzeba przyłożyć się do sprawdzenia, czy ciągnik nie ma nadmiernych luzów na podnośniku oraz czy instalacja elektryczna, a więc także wszelkie funkcje działają po zasterowaniu. Ciągnik ma już komputer, więc podczas przepinania napędów czy jazdy na różnych zakresach nie powinien wyświetlać żadnych błędów. Warto jest dobrze rozgrzać olej i upewnić się, że po osiągnięciu temperatury roboczej maszyna nie zaczyna szarpać oraz czy podczas hamowania dopina się przedni napęd (powinien ponownie rozłączyć się automatycznie po osiągnięciu kilkunastu km/h).

Ceny na akceptowalnych poziomach, ale wybór ograniczony

Obecnie ceny ciągnika Massey Ferguson 6280 zaczynają się od poziomu 75-80 tys. zł netto, jednak maszyny w tej kwocie to prosta droga do wydatków; trzeba pamiętać, że ciągnik będzie dawno pełnoletni. Lepiej jest poszukać maszyny bliżej kwoty 80-100 tys. z realnym przebiegiem, w miarę możliwości w ciągłej eksploatacji. Będzie to jednak nieco trudne zadanie, ponieważ w ogłoszeniach nie pojawia się już zbyt dużo tego konkretnie modelu, ale zadanie to nie jest bynajmniej niewykonalne.