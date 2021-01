Maschio Fienagione kończy fuzję z Maschio Gaspardo

Fuzja Maschio Fienagione S.p.A. z Maschio Gaspardo S.p.A. została sfinalizowana 31 grudnia 2020 roku. Maschio Fienagione było już częścią Grupy Maschio Gaspardo od 2014 roku, po przejęciu historycznej spółki Feraboli S.p.A. z Cremony.



Operacja jest częścią projektu optymalizacji struktury korporacyjnej, umożliwiając poprawę

systemów zarządzania i dalsze zmniejszenie kosztów administracyjnych dwóch

zaangażowanych firm. Połączenie umożliwi również nowe synergie i uproszczenie

przepływów produkcji i dystrybucji.

Nowa struktura firmy pozwoli pracownikom, którzy zachowają dotychczasowe warunki

umowne, czerpać korzyści z dynamicznego otoczenia i cieszyć się większymi możliwościami

rozwoju zawodowego w grupie firm, których jednym z wyróżniających się elementów jest

inwestycja w rozwój.

Fuzja jest częścią Biznes Planu (2019-2022) kierowanego przez CEO Luigiego De Puppi, jako część programu, którego celem jest dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej Grupy na całym świecie. Maschio Gaspardo ma teraz na celu rozwój i wzmocnienie biznesu poprzez konsolidację obecności Grupy na rynkach o wysokim potencjale (Chiny, Japonia, Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Północna), które będą rozwijane zarówno wewnętrznie, jak i poprzez partnerstwa strategiczne. Plan obejmuje również większą kontrolę rynków, na których obecność Grupy jest nadal marginalna, takich jak Afryka i Ameryka Południowa.

Kolejnym motorem rozwoju strategicznego jest wzmocnienie platformy produktowej

przeznaczonej do maszyn zielonkowych, z flagowymi prasami zwijającymi o zmiennej

komorze, z inwestycjami mającymi na celu zwiększenie zasięgu oraz rozwój

elektroniki i łączności sprzętu zaprojektowanego i wyprodukowanego w Cremonie.

– Fuzja Maschio Fienagione i Maschio Gaspardo stanowi dla nas kolejny krok w kierunku

efektywnej redukcji kosztów na korzyść struktury i optymalizacji procesów – skomentował

Mirco Maschio, prezes Maschio Gaspardo.

– Pozwoli nam to na jeszcze bardziej solidną pozycję w rynki, na których działamy, dając nam impuls do dalszej ekspansji. Wśród celów tej operacji jest stworzenie nowych synergii, które są niezbędne do dalszego rozwoju zaawansowanych produktów. Pomoc nowych technologii i elektroniki jest teraz niezastąpiona, a funkcje takie jak łączność, możliwość gromadzenia i interpretowania przetwarzanych danych w celu maksymalizacji zysków naszych klientów, są obecnie integralną częścią rzeczywistości, która rośnie i odgrywa coraz większą rolę także w rolnictwie – dodał Andrea Maschio, prezes Maschio Holding SpA.

– W rzeczywistości, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, nasi inżynierowie R&D

wzmocnili gamę EXTREME o ISOTRONIC Serie 2, w którym wszystkimi parametrami roboczymi można łatwo zarządzać z terminalu ISOBUS ciągnika. Dodatkowo wprowadzono nową opuszczaną podłogę pozwalającą szybko usunąć wszelkie przeszkody bez wysiadania z ciągnika oraz możliwość regulacji ciśnienia do 210 bar. Dalszym obszarem rozwoju jest gama prasoowijarek, które pozwalają zredukować przejazdy po polu, czas pracy i zużycie paliwa. Na przykład MONDIALE 120 COMBI jest najlepszym rozwiązaniem do zbioru zielonek: podczas zbioru plon jest cięty i owijany w jednej operacji, aby zachować wartość odżywczą produktu. Łącząc kilka operacji w jednym kroku, nasz sprzęt poprawia zarządzanie gruntami rolnymi we wszystkich aspektach. Nasi rolnicy mają do dyspozycji intuicyjne i zrównoważone technologie, które umożliwiają im lepsze wykorzystanie środków produkcji. Ułatwia to osiągnięcie maksymalnych plonów na polu, unikając marnowania czasu i zwiększając szacunek dla gleby i środowiska – czytamy w komunikacie firmy Maschio.

Źródło: Maschio Gaspardo