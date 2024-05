Marka Pioneer wzmacnia linię Sclerotinia Protector o podwyższonej tolerancji na zgniliznę twardzikową

Oprócz znanej i cenionej PT303, w portfolio matki Pioneer znajduje się nowa odmiana PT312, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w roku 2024.

Wszystkie mieszańce marki Pioneer to odmiany rzepaku nowej generacji, które charakteryzują się wysokim zaolejeniem, bardzo dobrą zdrowotnością i ponadstandardowym potencjałem plonotwórczym.

Nowa odmiana PT312

PT312 w latach doświadczeń rejestrowych COBORU 2021-23 uzyskała średni wynik +4.1 dt/ha powyżej wzorca. W roku 2023 osiągnęła jedno z najwyższych zaolejenia nasion, wyższe o 1.5 pp od wzorca.

Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością. Kwitnienie i dojrzałość techniczną osiąga w terminie charakterystycznym dla odmian średnio – wczesnych. Rośliny osiągają średnią wysokość na poziomie około 170cm, jednak dzięki doskonałej zdrowotności i stabilności łodyg nie ulegają wyleganiu.

PT312 jest mało porażana przez patogeny takie jak zgnilizna twardzikowa ( Sclerotinia Protector), sucha zgnilizna kapustnych oraz werticilioza. Mieszaniec ten posiada również gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz dobrą odporność na osypywanie się nasion. Charakteryzuje się rozłożystym pokrojem dzięki czemu z powodzeniem może być uprawiana w uprawie pasowej. Nadaje się na siewy w terminie optymalnym i lekko opóźnionym. Odmiana najlepiej plonuje na dobrych i bardzo dobrych stanowiskach glebowych.

Kolejna nowość – PT314

PT314 w badaniach COBORU w latach 2021-2023 plonowała na poziomie +4.73 dt/ha powyżej wzorca. PT314 wyróżnia się bardzo wysokim zaolejeniem na poziomie 44,5%. Atutem odmiany jest też dobra zimotrwałość i bardzo wysoka tolerancja na osypywanie się. Najbardziej wyrazistą cechą tego mieszańca jest szybkie tempo rozwoju zarówno jesiennego jak i wiosennego. To powoduje, że odmiana z powodzeniem poradzi sobie w warunkach siewu opóźnionego a do uzyskania odpowiedniej architektury łanu będzie wymagać trafionej regulacji zarówno jesiennej jak i wiosennej. Nowy mieszaniec charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem zarówno jesiennym, jak i wiosennym oraz wyjątkowo szybkim wzrostem. PT314 szybko kwitnie i osiągania dojrzałość techniczną – należy do grupy mieszańców wczesnych. Rośliny osiągają wysokość 175 do 180 cm. PT314 posiada gen tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy.

PT303 jest pierwszą odmianą z najwyższą tolerancją na zgniliznę twardzikową. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością: posiada najwyższą tolerancję na zgniliznę twardzikową, wysoką na cylindrosporiozę, podwyższoną na TuYV (wirus żółtaczki rzepy) i suchą zgniliznę kapustnych. Oferuje stabilny i jeden z najwyższych plonów potwierdzonych w doświadczeniach COBORU – 118% wzorca (wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU z 2020 r.) Odmianę tę cechuje wysokie zaolejenie, PT303 osiągała w doświadczeniach poziom zaolejenia do 47,4%. To odmiana odporna na wyleganie.