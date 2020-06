Marka Case IH uhonorowana wyróżnieniem na Gali Wręczenia Złotych Medali Targów Agrotech

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach są kluczowym wydarzeniem branżowym w Polsce. Co roku gromadzą przeszło 750 firm prezentujących swoje produkty oraz kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Pośród wystawców z całego świata miejsce zajmuje także marka Case IH.

Pomimo tego, że w tym roku, targi musiały zostać przełożone i nie odbyły się w zakładanym terminie, organizatorzy nie rezygnują z najważniejszego punktu wydarzenia. 8 czerwca 2020 roku, odbyła się wyjątkowa, bo internetowa Gala Wręczenia Złotych Medali Targów Agrotech oraz Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy entuzjaści rolnictwa i osoby związane z branżą zebrały się, aby za pośrednictwem komputerów być częścią tej szczególnej imprezy i poznać tegorocznych laureatów plebiscytu.

Kluczowym punktem wydarzenia było ogłoszenie długo wyczekiwanego werdyktu i wręczenie prestiżowych wyróżnień za najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne w rolnictwie. Jednym z produktów wyróżnionych w kategorii Maszyny Rolnicze, był niezastąpiony, niezwykle nowoczesny i efektywny ciągnik Magnum™ AFS Connect™.

Myślą przewodnią nowych modeli Magnum jest zrozumienie roli danych we współczesnym rolnictwie. Nie ogranicza się to do danych eksploatacyjnych takich jak lokalizacja maszyn, ich wydajność i zapotrzebowanie na np. paliwo, lecz obejmuje również dane polowe takie jak np. wielkość obrobionego obszaru i dozowanie środków rolniczych. Te wszystkie dane można rejestrować i bezpiecznie przesyłać w czasie rzeczywistym podczas jazdy maszyny dzięki zastosowanej w nowych modelach Magnum technologii telematycznej AFS Connect™.