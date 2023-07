Manitou MLA – nowe kompaktowe ładowarki przegubowe dla gospodarstw rolnych

Francuskiej firmy Manitou nie trzeba w Polsce przedstawiać, bo od wielu lat charakterystyczne czerwone ładowarki to jedne z najchętniej kupowanych maszyn tego typu w gospodarstwach rolnych. Nowe modele kompaktowych ładowarek przegubowych Manitou serii MLA właśnie wjeżdżają na nasz rynek i…

No właśnie, wszystko wskazuje na to, że nową serią skierowaną do mniejszych gospodarstw Manitou jeszcze bardziej umocni swoją pozycję w Polsce. Dlatego nie przypadkiem prezentacja nowych modeli kompaktowych ładowarek przegubowych serii MLA odbyła się w siedzibie największego dealera tej marki w naszym kraju, firmy Agromix Rojęczyn mającej swoją siedzibę pod Lesznem w Wielkopolsce.

Ładowarki Manitou serii MLA, jakie debiutują właśnie na naszym rynku, to pięć modeli o maksymalnym udźwigu wynoszącym 700 – 1800 kg. Na serię składają się modele: MLA 2, MLA 3, MLA 4 i MLA 5, które cechuje nie tylko kompaktowa wielkość, ale także niezwykła uniwersalność zastosowań. Wielofunkcyjność kompaktowych ładowarek Manitou podnosi asortyment osprzętu, jaki możemy do nich zastosować. Łyżka zbożowa, widły do palet, chwytak bel, łyżkokrokodyl, zamiatarka czy najczęściej wybierana uniwersalna łyżka 4 w 1.

Osprzęt ten pozwala dostosować pracę ładowarki do aktualnych potrzeb w gospodarstwie, bo według badań Manitou ładowarki tej firmy pracują więcej godzin w miesiącu, niż zakładają to klienci w momencie ich zakupu. Oznacza to, że z planowanych kilkunastu kompaktowe ładowarki są wykorzystywane nawet po kilkadziesiąt godzin miesięcznie, co pokazuje skalę ich użyteczności i to tylko w rolniczych gospodarstwach indywidualnych.

Wydajna hydraulika Manitou

W kompaktowych ładowarkach przegubowych Manitou MLA zastosowano sprawny i wydajny napęd hydrostatyczny, a za właściwe ciśnienie w tym układzie odpowiada pompa tłoczkowa. Natomiast za ciśnienie robocze w hydraulice odpowiedzialna jest pracująca niezależnie pompa zębata o wydajności 30 l/min dla modeli MLA 2 i 3, oraz 60 l/min w modelach MLA 4 i 5.

Głównym źródłem napędu nowych ładowarek Manitou są chłodzone cieczą 3-cylindrowe silniki Perkins. Tylko w najmniejszym modelu MLA 2 posiada on pojemność 1,1 l, a w całej reszcie 1,7 l. Moc tych silników jest dobrana do wymogów pracy ładowarek i wynosi od 25 do 48 KM dla MLA 5, która może poruszać się z prędkością 30 km/h (opcja).

To, co od lat wyróżnia ładowarki Manitou, to ogólna jakość wykonania, której źródłem są wysokiej jakości podzespoły zastosowane do ich budowy. Nie inaczej jest z serią MLA, gdzie za osie napędowe odpowiada firma Dana, a pompy hydrostatyczne pochodzą z firmy Rexroth. Hydraulikę pomp wykonano na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Blue Ascend (modele 2/3) oraz Concentric dla modeli 4 i 5.

Gwarancja do 6 lat, a jakość w pakiecie

Premierowa seria czterech kompaktowych ładowarek Manitou MLA, jakie prezentowano na pokazie w firmie Agromix, to maszyny przegubowe. Jak praktyczne w codziennym użytkowaniu jest to rozwiązanie, przekonało się już tysiące rolników wykorzystujących Manitou w gospodarstwach. Ciasne stodoły czy obory to pole do popisu dla “łamańców” i właśnie w takich warunkach 45-stopniowy przegub kompaktów modeli MLA ułatwia wykonywanie każdego manewru na niewielkiej powierzchni. Co istotne, w nowych modelach mają one bardzo wysoki, sięgający 33 cm prześwit (MLA 3/4/5) i 10-stopniowy przechył boczny osi. Parametry te pozwalają na pracę w ciężkich warunkach terenowych nawet z pełnym obciążeniem bez utraty przyczepności.

Produkowanym w Niemczech kompaktowym ładowarkom przegubowym Manitou MLA poświęcono wiele uwagi, jeśli chodzi o dobre zabezpieczenie mechanizmów sterowania przed kurzem i wilgocią. Kierownica i joystick są masywne i dobrze leżą w dłoniach, a przyciski włączające funkcje można obsługiwać nawet w grubych rękawicach. Wszystko robi solidne wrażenie, co na pewno przyczyni się do długowieczności użytkowania w ciężkich warunkach gospodarstw rolnych.

Poszukując solidnej ładowarki mogącej swobodnie manewrować w ciasnych pomieszczeniach gospodarskich, warto przyjrzeć się nowej serii MLA od Manitou. Tym bardziej że producent zapewnia gwarancję na 2 lata lub 2000 godzin pracy z możliwością przedłużenia jej do 6 lat lub 6000 godzin pracy maszyny. Trzeba dodać, że Agromix Rojęczyn, który od 24 lat jest głównym dealerem Manitou, od 1 stycznia 2024 r. rozszerza swoją działalność także na teren Dolnego Śląska, zapewniając obecnym i przyszłym klientom swoją obsługę sprzedażową i serwisową.