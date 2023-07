Małe żniwa w pełni, a ceny spadają. Szczególnie jęczmienia: Ceny zbóż 11.07.2023

Jesteśmy obecnie w pełni tzw. małych żniw, a co za tym idzie coraz więcej jęczmienia z nowych zbiorów trafia do skupów. Niestety to przekłada się na systematyczny spadek cen, lub w najlepszym przypadku na ich stabilizację na poziomach z przed tygodnia.

O ile jeszcze na początku zbiorów jęczmienia jego cena dochodziła nawet do 730-740 zł za tonę to obecnie, kiedy już dużo trafia go na rynek ceny znacząco spadły. Ceny tego gatunku oscylują obecnie w granicach 650-670 zł za tonę, czyli są znacząco niższe niż na początku małych żniw.

Niestety wraz z ceną jęczmienia osuwają się również ceny innych gatunków zbóż, choć spadki te nie są zbyt duże i nie przekraczają z reguły w ankietowanych przez nas punktach skupu 10-15 zł na tonie. W tym momencie większość skupujących z którymi rozmawialiśmy nie ma jeszcze ustalonych cen na pozostałe gatunki zbóż z nowych zbiorów i jak sami przyznają trzeba będzie na nie poczekać do rozpoczęcia dużych żniw, a do tego momentu nie zostało już dużo czasu, ponieważ pogoda sprawiła iż mogą się one rozpocząć już w przyszłym tygodniu, zwłaszcza na najsłabszych stanowiskach, gdzie zboża będą gotowe do zbioru.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 690 do 940 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 660 zł/t a maksymalnie jest to 880 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 790 zł, a w przypadku nowych zbiorów jest to przedział cenowy 650-670 zł/t. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1290 zł/t. Niezmiennie na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 810 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 750 zł/t, a paszowe od 500 do 670 zł/t. Dość dobrze zachowują się z kolei ceny rzepaku, gdyż maksymalnie można za niego dostać 1900 zł/t. Ceny minimalne są sporo niższe, ale ofert ze stawkami na poziomie 1550 zł/t jest stosunkowo mało.