Małe żniwa trwają już w całym kraju. Coraz więcej danych o plonach

Pierwsze kombajny do koszenia jęczmienia wyjechały już ponad tydzień temu m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Teraz widoczne są one już w całym kraju.

Zebrane przez nas dane na temat plonów na początku małych żniw nie były dobre. Nic dziwnego – jako pierwsze pod kosę trafiły uprawy najbardziej dotknięte suszą. Niektórzy rolnicy raportowali o plonach na poziomie zaledwie 4 ton z hektara, jednak zazwyczaj plony wahały się w przedziale od 4,5 do 5,5 tony z hektara.

Teraz żniwa trwają już całej Polsce, a najczęściej wspominany przez rolników zakres plonów to 5-6 t/ha. Wraz z postępem żniw szacunki powinny rosnąć, ponieważ koszone będą uprawy dotknięte suszą w mniejszym stopniu lub nie dotknięte nią w ogóle; już zaczynają pojawiać się głosy o plonach rzędu 7-8 ton z hektara, jednak pewne jest to, że ten sezon pod względem zbiorów zdecydowanie nie będzie należał do rekordowych…

