Małe zainteresowanie płatnościami dla małych gospodarstw. Ilu rolników złożyło wnioski?

Wg ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w Polsce działa 1 317,4 tys. gospodarstw, a 52,5% z nich to gospodarstwa do 5 ha (dane Eurostatu, patrz: PS WPR str. 71) – czyli 692 tys. gospodarstw w Polsce to gospodarstwa małe, mające nie więcej niż 5 ha.

Właściciele gospodarstw do 5 ha mogą skorzystać z płatności dla małych gospodarstw, zastępujących wszystkie inne rodzaje dopłat: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów, ale w zamian też zwolnionych z konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów – sam fakt, że posiada się małe gospodarstwo wystarczy, by uzyskać równowartość 225 euro na hektar, czyli 1000 euro na 5 ha.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotychczas wnioski, nazywane formalnie “żądaniem płatności” złożyło do ARiMR jedynie 9 tys. posiadaczy małych gospodarstw. Agencja zaznacza w swoim komunikacie, że maksymalna wysokość dofinansowania przyznanego w tym trybie to 1125 euro na gospodarstwo, oraz że warto policzyć, co się bardziej opłaca. W ocenie ARiMR, jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiegał się jedynie o podstawowe wsparcie i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw.