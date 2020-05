,,Mała retencja’’ nie dla każdego rolnika

Dziś dla wielu rolników przeszkodą nie do pokonania są zbyt duże wymagania jakie należy spełnićnić, aby skorzystać z dofinansowania działań z zakresu tzw. „małej retencji” na terenach gospodarowanych rolniczo w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Obecnie warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z wieloma załącznikami, w tym odpowiednie analizy, a w niektórych przypadkach przed złożeniem wniosku należy przygotować operaty wodnoprawne i uzyskać na ich bazie pozwolenia wodnoprawne (zbiorniki wodne powyżej 1000m3). Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc., natomiast w przypadku ulepszenia instalacji już istniejących dodatkowo należy wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. Tym samym, aby otrzymać dofinansowanie trzeba spełnić szereg wymogów, które mogą przerosnąć każdego rolnika – mówi Andrzej Karbowy, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego taka procedura blokuje otrzymanie dofinansowania przez rolników, a procedury uzyskania wymaganych dokumentów są tak długie, że nawet przedłużenie terminu składania wniosku nie umożliwi skorzystania z programu większości rolnikom.

Dlatego jak podkreśla Karbowy konieczne jest złagodzenie tych przepisów, aby ten instrument pomocowy dostępny był dla każdego rolnika.

Krzesimir Drozd