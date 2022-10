Maksymalne stawki za soję poszły w górę. Ceny soi 10.10.2022

Poniedziałek przyniósł mieszane korekty cen soi w punktach skupu. Nie zabrakło podmiotów, które obniżyły ceny, jednak w większości przypadków pozostały one bez zmian lub poszły w górę. Obecnie najwyższa stawka za soję to 2700 zł/t w porównaniu do 2600 zł/t w ostatnim notowaniu z 3 października.

Ceny skupu soi w kraju 10.10.2022

Agrii Polska – 2500-2600 zł/t

Agrocentrum Strzelce Opolskie – 2500 zł/t,

Agrolok (Osiek) – 2550 zł/t,

Agrolok (Różewo) – 2500 zł/t,

Agro-Mat Braszowice – 2400 zł/t,

Akord Agro Poniec – 2300 zł/t,

Ceferta – — zł/t,

FHU Gawor – 2700 zł/t,

Foder Bio Tech – 2500 zł/t,

Olewnik-EXPO (34% białka) – 2550 zł/t,

Osadkowski S.A. – 2500 zł/t,

Osadkowski-Cebulski – 2700 zł/t,

PMN Agro – 2500 zł/t,

POL-TOR – 2450 zł/t,

Procam – 2600 zł/t,

Solarcorn – 2300 z/t,

Viterra – 2400 zł/t,

Weltsamen – 2300 zł/t,

Wipasz – — zł/t,

WP Piast – 2550 zł/t.

Źródło: na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 10 października 2022 r.

Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach – wilgotność 13% i zanieczyszczenia 2%

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 10 października 2022 r.