Maj z najmniejszą liczbą rejestracji nowych ciągników w tym roku

Ubiegły miesiąc przyniósł rekordowo niską ilość nowo zarejestrowanych ciągników, przebijając luty br., który był dotychczas miesiącem z najmniejszą liczbą rejestracji. Tym samym spadek od początku roku przekracza już 20 proc.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie rejestracji, na podstawie danych z CEPiK w maju br. zarejestrowano 518 szt. nowych ciągników rolniczych. Jest to najmniej rejestracji w tym roku, o 10 szt. mniej niż w lutym, który dotychczas był miesiącem o najmniejszej liczbie rejestracji.

Od początku roku zarejestrowano 3277 szt. nowych ciągników i jest to 855 szt. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Daje to spadek na poziomie dokładnie 20,7 %.

W obecnym zestawienie to marka John Deere dalej utrzymuje pozycje lidera, gdyż od stycznia do maja br. zarejestrowano 465 szt. ciągników tej marki, czyli o 264 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe marki John Deere po pięciu miesiącach roku wynoszą 14,2%.

Na drugim miejscu plasuje się Kubota, która notuje 445 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 12 szt. mniej niż przed rokiem, ale pozwoliło to na osiągnięcie 13,6% udziałów rynkowych.

Tak jak miesiąc wcześniej na trzecim miejscu znajduje się New Holland, którego nowych ciągników zarejestrowano 421 szt., czyli o 190 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały rynkowe marki New Holland to 12,8%.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 261 szt. nowych ciągników, to o 113 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po pięciu miesiącach roku to 8%. Na piątym miejscu znajduje się natomiast marka Case IH z 228 rejestracjami i udziałami na poziomie 7%.

Niewielkie zmiany zaszły jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy. W tych najniższych do 50 KM, pierwsza jest cały czas marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, ale już w kategorii 101-140 KM liderem jest Deutz Fahr, który prześcignął lidera z ubiegłego miesiąca, czyli markę Massey Ferguson. W najwyższych kategoriach mocy, powyżej 140 KM tak jak wcześniej pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

Bardzo ciekawie jest jednak gdy spojrzymy na najpopularniejsze modele, gdyż pojawiają się tu producenci, których nie widać w zestawieniu pod względem największej liczby sprzedaży nowych maszyn. I tak w okresie styczeń-maj 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, którego zarejestrowano 60 szt.

Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline zajmuje drugą pozycję z ilością 55 szt. Na trzecią pozycję awansuje John Deere 6155M z ilością 51 szt. Solis 26 4WD 9+9 notuje 4 sztuki mniej – zarejestrowano 47 szt. ciągników tego modelu. Kubota z modelem EK1-261 zajmuje piąte miejsce z ilością 46 szt.