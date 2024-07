Łubin w międzyplonie – na poplon najlepiej siać w lipcu

Łubin w międzyplonie czyli na poplon powinniśmy siać możliwie szybko po zbiorze ozimin, najlepiej jeszcze w lipcu. Jeśli siejmy w sierpniu to wybieramy tylko odmiany szybkorosnące łubinu wąskolistnego.

Łubiny na poplony wysiewa się zaraz po zbiorze ozimin, w ilości 160-180 kg/ha. Łubiny siać można też w mieszankach z innymi gatunkami roślin (najlepiej szybkorosnącymi, np. peluszka). Przy czym wówczas zmniejszamy ilość wysiewu nasion łubinu o ok 30 proc.

Siejąc łubiny w międzyplonie do siewu wybieramy odmiany szybkorosnące, tzn. takie które wschodzą szybko i krótkim czasie wytwarzają dużą, zieloną masę. Takie odmiany łubinu wąskolistnego znajdziemy np. w HR Smolice.

Siew w lipcu czy sierpniu

Generalnie łubiny powinniśmy siać możliwie wcześnie, najlepiej w lipcu i nie później niż do końca pierwszej dekady sierpnia. W tych terminach sprawdzają się najlepiej zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach.

Na glebach lżejszych wysiać można mało wymagający łubin żółty. Przy czym pamiętamy, aby siać go w lipcu, ponieważ rośnie wolniej i ma dłuży okres wegetacji. Natomiast na nieco lepsze gleby wybieramy odmiany łubinu wąskolistnego. Ten gatunek (odmian szybkorosnących) możemy też siać w sierpniu pod warunkiem dostatecznego uwilgotnienia gleby. W przypadku gdy jest bardzo sucho w ogóle lepiej zrezygnować ze strączków, także jako komponentów mieszanek. W takich warunkach można je ewentualnie wysiać tylko, gdy przewidywane są opady deszczu.

Międzyplon daje więcej niż zabiera

Gatunki strączkowe, zwłaszcza łubiny, bobik służą odbudowie próchnicy i żyzności gleby. Strączkowe, zaorane wzbogacają glebę w składniki mineralne i substancje organiczne. Ich głęboki system korzeniowy uruchamia składniki z gleby niedostępne np. dla zbóż.

Choć zwykło się mówić, że poplon „wyciąga” wodę z gleby to jednak uprawa międzyplonu poprawia strukturę gleby i wpływa na lepsze zatrzymanie w niej wilgoci dla przyszłych upraw. Wszystkie rośliny uprawne, w tym te uprawiane w międzyplonie, do wzrostu i rozwoju potrzebują wodę. Korzystnie oddziaływanie międzyplonu na glebę i rośliny następcze zauważymy po jego likwidacji. Takie dodatnie efekty uprawy międzyplonu widoczne są w 2-3 roku po jego wprowadzeniu do gleby, czyli podobnie jak po zastosowaniu obornika czy gnojowicy.