Lovol rzuca wyzwanie europejskim producentom. Duży ciągnik z CVT i relatywnie niską ceną

Oto przed Państwem nowy seria ciągników Arbo..Lovo…Aup… sami wiecie, słowem P7000 wjeżdża na Agritechnikę i to z hydrauliczną przekładnią CVT oraz własnym silnikiem.

Właśnie, o zawirowaniu, jakie powstało przy okazji targów Agritechnica, wokół marki Lovol czy też znanej nam bliżej Arbos informowaliśmy w poprzednim materiale. W znacznym uproszczeniu eksperyment w postaci reaktywacji marki Arbos zostaje uznany za zakończony, a dotychczasowe Arobsy zostają przemianowane na ciągniki Lovol, z tym, że niebieskie Lovole dalej pozostaną w sprzedaży jako Lovol, choć pojawi się także nowa marka Aupax, która podobno jest bardzo znana, jednak próżno szukać jej nawet na rodzimym rynku, ponieważ jak usłyszeliśmy dopiero co została stworzona. Trochę przypomina to historię gdy po raz pierwszy prezentowane były ciągniki Arbos i wszelkimi możliwymi siłami byliśmy odciągani od myśli, że stoi za tym firma z Chin. Fortel jak wiadomo nie udał się, a gdzieś po drodze zagubiła się jeszcze marka Foton. Ktoś pamięta? Bliźniacze ciągniki Lovol. Definicja znaczenia “miszmasz” jak się patrzy.

Seria P7000

Pod względem stylistycznym ciągnik wpisuje się w dotychczasową linię produktów Arb.. Grupy Lovol. I trzeba to oddać, że maszyna jest zgrabna. Atut stanowi również kabina Hi-Vision CAB, w charakterystycznej jasnej kolorystyce, która faktycznie zapewnia świetną widoczność i bardzo dużo przestrzeni dla operatora jak i pasażera – gdyż pojawiło się miejsce dla pomocnika. Lekki cień na całość rzuca spasowanie elementów ale za to jest coraz mniej zastrzeżeń do jakości użytych materiałów. Ergonomia to osobny rozdział, bo o ile dźwignie i przyciski do sterowania funkcjami hydraulicznymi czy podnośnikiem są umiejscowione dość przewidywalny sposób, to chociażby; sterowanie klimatyzacją i nawiewami, stacyjka, czy wyłącznik prądu mają dyskusyjne położenie. Pamiętajmy jednak, że wciąż mowa jest o ciągniku, który nie został w pełni przygotowany do rynku europejskiego, a patrząc po opisach w kabinie przybył na targi wprost z Państwa Środka.

Jest zatem poprawa, co cieszy, ale mamy nadzieję, że w serii P7000 zagości porządek i zorganizowanie znane chociażby z serii P5000.

Co kryje zgrabne nadwozie?

Przejdźmy zatem do aspektów technicznych, te wciąż owiane są mgiełką tajemnicy, bowiem omawiana seria zaczynała swoje życie jeszcze pod poprzednim logo, a zatem inny był chociażby silnik – FPT. Ten romans jednak dobiegł końca, przynajmniej jeżeli chodzi o modele na rynki poza UE, gdzie nie obowiązuje norma Stage V. Jako, że w grupie Lovol znajduje się krajowy producent silników – Weichai pod maskę serii P7000 trafiły silniki o oznaczeniu WP7 oraz WP10, będące autorskimi konstrukcjami firmy o mocy 240 KM (P7240) oraz 340 KM (P7340) i pojemnościach odpowiednio 6,8 oraz 9,5 l. Firma Weichai współpracuje zarówno z firmą MAN jak i Cummins, zaś wspomniane silniki WP10 i WP7 wykazują wiele cech wspólnych z dobrze znanymi jednostkami MAN – 9 litrów oraz Cummins 6,7 l (wersja off-higway QSB6,7), przypadek?

A co ze skrzynią biegów? Jej makietę można było obejrzeć obok ciągnika, sprzęgniętą z modelem silnika WP10. Ciekawy jest fakt, iż w didaskaliach producent określił moc wejściową do skrzyni na 320 KM zaś wspomniana jednostka WP10 w modelu P7340 ma dysponować mocą 340 KM, zaś w opisie widnieją wartości 267 kW i 281 kW (363 KM i 382 KM), ciekawe choć może wynikać z odmiennej normy użytej do pomiaru mocy silnika, nie mniej producent nie podał innych parametrów czy właściwości więc po prawdzie mamy przed sobą jedynie bardzo ładnie wykonany model. Przeglądając portfolio grupy Lovol, a konkretnie Weichai można znaleźć informację, że w skład wchodzi firma FAST Transmission czyli joint-venture firmy Caterpillar oraz Eaton, czy zatem zaprezentowana przekładnia jest spadkobiercą skrzyni CVT firmy CAT?

Czy udało się dowiedzieć jeszcze czegoś? Owszem, poza tym, że ciągnik powinien dysponować pompą o wydatku 190 l/min, masą około 13 ton i że został postawiony na kołach 420/85R34 i 480/80R50, poznaliśmy cenę, oczywiście na rynku macierzystym – wynosi ona około 100000 dolarów. Zainteresowani?