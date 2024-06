Lokalnie plagi mszyc w buraku cukrowym. Jak skutecznie można ją zwalczyć?

Na buraku cukrowym występują zazwyczaj dwa rodzaje mszyc. Mszyca burakowa oraz mszyca brzoskwiniowa. Aktualnie obserwuje się mszycę burakową. Cechą charakterystyczną tej mszycy są larwy koloru czarnego.

Uwaga na pozwijane liście buraka

Na przełomie kwietnia i maja pojawiają się uskrzydlone samice tzw. migrantki. Z kolei w maju i czerwcu mszyca burakowa przelatuje z krzewów (np. kaliny, trzmieliny) na plantacje z burakiem cukrowym.

Pozwijane liście buraka cukrowego mogą świadczyć o kilku rzeczach. Na przykład może to być objaw żerowania mszyc, ale może być to fitotoksyczności po zastosowanych herbicydach (np. etofumesat), albo może to być choroba wirusowa. Jeżeli powodem jest mszyca – to wystarczy spojrzeć pod spód liścia i sprawdzić czy się tam nie schowała. Zazwyczaj, gdy jest duża kolonia mszyc pod spodem liścia – to liść jest zwinięty i pozlepiany rosą miodową.

Mszyce mogą wystąpić nie tylko na liściach, ale także na pędach wierzchołkowych

Szkody powodowane przez mszyce są dwojakie. Pośrednie i bezpośrednie. Szkody pośrednie to wirusy. Z kolei szkody bezpośrednie osłabiają roślinę. Dzieje się to na skutek wysysania soków komórkowych roślin, deformowania liści, zmniejszania powierzchni asymilacyjnej roślin oraz wstrzymanie we wzroście. Jeżeli jest duża presja mszyc, to na spodniej części liści oprócz mszycy są także jej odchody, czyli spadź. Potrafi ona zlepiać liście i je deformować. A dodatkowo mogą się na niej rozwinąć grzyby. Jeżeli kolonie mszyc zaatakują młode rośliny buraka, to może dojść do zniżki plonu nawet o 30%.

Mszyce są wektorami wirusów

Tak jak już wcześniej wspomniano, mszyce mogą powodować szkody pośrednie. Mszyca jest wektorem wirusów, stąd szkodnik ten może pośrednio powodować choroby wirusowe. Mszyca burakowa jest wektorem żółtaczek wirusowych buraka (BYV i BMYW) oraz mozaiki wirusowej. BYV to wirus żółtaczki wirusowej buraka. Wirus BMYV to łagodna żółtaczka wirusowa buraka, a wirus BMV to mozaika wirusowa.

Wszystkie te trzy wirusy mogą być przenoszone zarówno przez mszycę burakową, jak i brzoskwiniową.

Metody ograniczające presję mszycy burakowej

Do metody ograniczania występowanie tego szkodnika należy m.in. przestrzenna izolacja plantacji od krzewów będących żywicielami pierwotnymi mszycy, czyli: kaliny, trzmieliny oraz jaśminowca. Należy także zwalczać chwasty-szczególnie z rodziny szarłatowatych.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszycy burakowej

Mszyca burakowa lubi ciepłą i suchą pogodę. Intensywny rozwój populacji mszyc następuje w temperaturze 20–25°C. Mszyca gorzej się rozwija w temperaturze > 30°C. Z kolei formy uskrzydlone przelatują na buraka, gdy dzienna temperatura powietrza ma minimum 15°C. Ulewne deszcze zmniejszają presję mszyc.

Czym można zwalczać mszycę w buraku cukrowym?

Mszycę burakową można zwalczać produktem Decis Mega 50 EW (deltametryna), Mavrik Vita 240 EW (tau-fluwalinat), a także Kaliber 240 EW (tau-fluwalinat). Mszyca zazwyczaj bytuje pod spodem liścia. Dlatego zwiększ skuteczność zabiegu – i dodaj adiuwant.