Łódzki Festiwal Mleka – niedziela mlecznych smaków – już niebawem w Wieluniu

Już 16 czerwca w Wieluniu odbędzie się 3 Łódzki Festiwal Mleka. To plenerowa impreza nawiązująca do tradycji i historii łódzkiej branży mleczarskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi, co roku w innym regionie województwa łódzkiego.

Od trzech lat w województwie łódzkim odbywa się impreza poświęcona mleku i łódzkiej branży mleczarskiej. Oprócz miłośników mleka i kuchni opartej na przetworach mlecznych gośćmi Festiwalu są producenci mleka, przedstawiciele przetwórstwa mleczarskiego, przedsiębiorcy i eksperci działający w branży mleczarskiej, Koła Gospodyń Wiejskich. Każdą edycję Festiwalu gości inna miejscowość regionu, w tym roku jest to Wieluń. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi.

Łódzki Festiwal Mleka 2024 – atrakcje

To będzie niedziela wypełniona mlecznymi smakami, atrakcjami i zabawą przy muzyce w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej – informuje organizator Festiwalu. W programie znajdą się m.in.:

nowinki technologiczne, maszyny, urządzenia, producenci pasz i nawozów itp.,

prelekcje i dyskusje dotyczące polskiej branży mleczarskiej,

stoiska 11 mleczarni z województwa łódzkiego,

degustacje i konkurs z udziałem 40 Kół Gospodyń Wiejskich,

strefa kibica podczas meczu Polska-Holandia na Mistrzostwach Europy w Niemczech,

strefa rodzinnych atrakcji i wieczorny koncert z udziałem: Power Play, Sarsy, Anny Wyszkoni.

Data i miejsce imprezy, szczegółowe informacje

Łódzki Festiwal Mleka 2024 odbędzie się w niedzielę 16 czerwca w Wieluniu na ul. Zielonej. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniu w godzinach 9:00-22:00

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.festiwalmleka.pl.

Wiadomości Rolnicze Polska objęły patronat medialny nad Łódzkim Festiwalem Mleka 2024. Polecamy!